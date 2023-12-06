رحيل ليونيل ميسي تأجل كثيرًا .. مفاجأة صادمة بشأن مفاوضات مانشستر سيتي مع أسطورة برشلونة!

مانشستر سيتي كان يحاول ضم ميسي منذ اليوم الأول

كشف مارك هيوز مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، عن محاولات ناديه للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن تم الاستحواذ عليه من جانب الشيخ منصور بن زايد.

ونجح الشيخ منصور في الاستحواذ على مانشستر سيتي مقابل 200 مليون جنيه إسترليني في عام 2008، حيث حاول وقتها في التعاقد مع أبرز اللاعبين في العالم، على رأسهم ميسي وفقًا لما أكده هيوز.

وقال هيوز خلال تصريحات عبر بودكاست ويليام هيل: "اليوم الأول من عملية الاستحواذ كان مفاجأة بالنسبة لي، كنت ألعب وقتها الجولف، وأخبرني في مكالمة هاتفية جاري كوك الذي كان رئيسًا تنفيذيًا لمانشستر سيتي وقتها، بأن الاستحواذ حدث، ويُريدون التوقيع مع لاعبين بارزين".

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وأضاف: "سألوني فقط من تريد من لاعبين، وكان لديهم بالفعل عدد كبير من العروض لضم كل لاعب كبير في العالم وقتها، ولكن هناك الكثير من رفض لأن مانشستر سيتي وقتها كان مركزه بين منتصف الجدول والمراكز التي تُصارع الهبوط".

مارك تابع: "بعدها تحدثت مع بيرند شوستر من أجل معرفة موقفهم في ريال مدريد من التفاوض مع البرازيلي روبينيو، وبالفعل نجحنا في التفاوض معه".وعن ميسي قال هيوز: "كان يومًا مجنونًا، كانت هناك عروض مقدمة إلى ميسي من كل الأنواع، وتعاقدنا مع روبينيو في هذا الوقت، الذي كان قريبًا من مانشستر يونايتد وقتها".