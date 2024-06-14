رحيل لاعب الفريق واتفاقية ضخمة .. تسريبات محذوفة من مقابلة لابورتا مع قناة برشلونة

اتهامات بالتخبط لرئيس النادي الكتالوني

صيف ساخن ومثير يعيشه برشلونة خلال الأسابيع الماضية، بداية من رحيل تشافي هيرنانديز وقدوم هانز فليك، وصولًا بملفات الانتقالات واتفاقيات الرعاية.

إذاعة راديو كتالونيا قررت تجميع أهم أخبار برشلونة، من خلال خلف صوتي مثير، يكشف العديد من الخبايا والمعلومات التي لم يتم نشرها.

البداية مع سبب نشر مقابلة قناة "Barca One" مع لابورتا في يوم 4 يونيو الجاري، والتي كان من المقرر بثها عند الظهر، ولكن تم تأجيل البث إلى السابعة مساءًا.

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ويعود ذلك إلى حذف بعض المحتوى الخاص بالمقابلة، حيث قام العاملون على نشر الحوار على تمشيط إجابات رئيس برشلونة، والذي كان يفرض رقابة ذاتية على الأمر حتى لا يقول أشياء غير مريحة للجماهير.

وأعطت الإذاعة الكتالونية مثالًا على ذلك، بالإشارة إلى حذف الجزء الذي قال فيه لابورتا إن أوريول روميو يريد مغادرة برشلونة هذا الصيف.

ويضاف إليه الجزء الذي أعلن فيه لابورتا عن وجود اتفاق بالفعل مع شركة نايكي للملابس الرياضية لرعاية الفريق لسنوات قادمة، وهذا الجزء تم حذفه كذلك، بالإضافة لجزئية الإعلان على وداع اللاعبة ماريونا كالدينتي.

وفي النهاية تسببت هذه التصرفات في الهجوم على لابورتا من قبل الإذاعة، واتهامه بالتخبط الشديد ومحاولة إخفاء بعض المعلومات الهامة عن الإعلام، وكذلك لقيامه بطرد تشافي من الباب الخلفي وتعيين فليك بدلًا منه.