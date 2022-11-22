"رحيل كريستيانو أفضل للجميع.. تصريحاته كانت ذريعة للرحيل"

قنبلة الموسم تلقى وتسحب البساط من كأس العالم

تحدث الدولي الإنجليزي ونجم مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند عن القنبلة المدوية التي ألقيت مؤخرًا برحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف قلعة أولد ترافورد.

وفسخ يونايتد عقد رونالدو بالتراضي معلنًا عن هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيرديناند زميل رونالدو السابق في يونايتد أدلى بتصريحات حول الأمر، حيث قال: "أعتقد أن الطرفين سعداء" وذلك في تصريحات لشبكة "بي بي سي".

وأضاف فيرديناند: "لقد أجرى ذلك الحوار (مع بيرس مورجان) وكل تفكيره في الرحيل عن النادي، لم يكن سعيدًا وقال هذا بشكل واضح".

وأردف: "أنا سعيد من أجل تين هاج، لقد وصل إلى ما أراده في هذا الموقف، الطرفان سعيدان".