بعد رحيله عن السعودية .. شبكة "مشجعي المثليين" تفاجئ جوردان هندرسون

الشبكة هاجمته بضراوة بعد انتقاله للاتفاق السعودي، فما هي رسالتها له بعد الرحيل؟

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بالطبع كان لا بد أن يخرج تعليقًا من أفراد مجتمع "مثليي الجنسية" بعد رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون عن الاتفاق السعودي، بعدما هاجموه من قبل.

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أمس الخميس، أعلن الإنجليزي فسخ عقده مع النادي السعودي، والانتقال لأياكس الهولندي، بداعي الرغبة في الحفاظ على مكانه في منتخب بلاده، بينما يرى أن تلك المهمة صعبة حال نشاطه في أي دوري عربي.

خطوة انتقاله لدوري روشن السعودي في الأساس سببت له بعض الأزمات، ليس فقط على مستوى مكانته في منتخب إنجلترا، إنما تعرض للهجوم من قبل "مثليي الجنسية"، كونه كان أحد أكبر الداعمين لهم خلال فترة وجوده في ليفربول، بينما لن يفعل في السعودية بحكم أنها بلد إسلامي وله طابع خاص.

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واليوم، خرج سفين كيستنر؛ عضو مجلس إدارة شبكة "Queer Football Fan Clubs" التي تضم المثليين من مشجعي الكرة الأوروبية، للتعليق على خطوة رحيله، معلنًا ترحيبه به وسطهم من جديد، إذ قال خلال تصريحاته لوكالة أنباء "PA": "أعتقد أن هندرسون يمر ببعض الأوقات الصعبة مع مجتمع المثليين، لقد كان رمزًا ونموذجًا يحتذى به للكثيرين، لكنه قرر الانتقال للسعودية، إنها ليست أمريكا أو اليابان أو الصين، إنها السعودية!، تلك الخطوة لم تلق استحسانًا من مجتمعنا، هو أمر غير مفهوم بالنسبة لنا من الأساس!، لكنه في الأخير اكتشف سريعًا أن هناك ليس المكان الأفضل للتواجد به".

وأضاف: "حتى من ناحية كرة القدم، في السعودية المدرجات لا تمتلئ إلا بنسبة 2% فقط من سعتها، هذا لا يكون ممتعًا للاعب الكرة، كان عليه أن يدرك ذلك من البداية، لكنه قرر التراجع الآن أخيرًا".

كيستنر اختتم: "أعتقد عقب رحيله من السعودية من الممكن أن يلعب دورًا جيدًا من ناحية مجتمع المثليين من جديد، لكن ربما يحتاج الأمر لبعض الوقت حتى تعود ثقتنا به، وكذلك يحتاج لبعض الجهد من جانبه، كي يستعيد سمعته بيننا".

SHAHID