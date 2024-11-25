رحلة الرياض لمشاهدة مباراة ألكسندر أوسيك ضد تايسون فيوري 2: كيفية الوصول إلى هناك، أماكن الإقامة، معالم الجذب والمزيد

مواجهة إعادة كبيرة في الوزن الثقيل تلوح في الأفق مع استمرار موسم الرياض في تقديم الإثارة.

أوليكسندر أوسيك وتيسون فيوري يجددان علاقتهما في الحلبة في ديسمبر المقبل، حيث يستضيف ميدان المملكة في الرياض، المملكة العربية السعودية، حدثًا كبيرًا آخر في عالم الملاكمة.

يدخل 'الملك الغجري'، تيسون فيوري، الحلبة في الرياض يوم السبت، 21 ديسمبر، بهدف الانتقام من هزيمته الأولى على الإطلاق في حياته المهنية. فقد خسر الملاكم البريطاني فرصة أن يصبح أول بطل للوزن الثقيل بلا منازع في هذا الألفية في مايو الماضي. وبدلاً من ذلك، ذهب ذلك الشرف إلى أوسيك، الذي فاز في لقائهما الأول بقرار منقسم ليحصل على جميع الألقاب الأربعة للوزن الثقيل في العالم. مجموعة الألقاب الكاملة لن تكون على المحك في هذه المناسبة، حيث يجلس تاج الاتحاد الدولي للملاكمة حاليًا بثبات على رأس دانييل دوبوا، بعدما تخلى أوسيك عن ذلك الحزام في وقت سابق من هذا العام. هذا الأمر، بالطبع، لا ينتقص من أهمية المواجهة في ديسمبر.

سيواجه أوسيك ضد فيوري مرة أخرى في أرينا المملكة بالرياض، المملكة العربية السعودية. يقع الملعب في المنطقة المعروفة باسم مدينة البوليفارد في المنطقة الشمالية الغربية من الرياض. بدأت أعمال بناء أرينا المملكة (المعروفة في البداية باسم قاعة البوليفارد) في منتصف عام 2023.

كان من المقرر أن تكون نقطة جذب ترفيهية، تستضيف فعاليات مرتبطة بموسم الرياض الشتوي، حيث يجتمع ويتلاقى أفضل الرياضيين والفنانين في العالم للأداء. في سبتمبر 2023، قامت شركة المملكة القابضة باستثمار كبير في المكان، وبدأ فريق الدوري السعودي للمحترفين الهلال بلعب مباريات البطولة المنتظمة هناك. كجزء من الاتفاقية، حصلت الشركة القابضة على حقوق تسمية الملعب. في أكتوبر 2023، بدأت أنشطة موسم الرياض السنوي في أرينا المملكة، عندما أقيمت مواجهة الوزن الثقيل بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو. شهد الملعب عدة مواجهات ملحمية في عالم الملاكمة على مدار العام الماضي، بما في ذلك أنتوني جوشوا ضد فرانسيس نغانو (مارس 2024)، تايسون فيوري ضد أولكساندر أوسيك (مايو 2024)، وأرتور بيتربييف ضد دميتري بيفول (أكتوبر 2024).

موسم الرياض، وهو سلسلة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية التي تقام في العاصمة السعودية، ساعد على رفع مكانة مدينة الرياض والأمة السعودية ككل في السنوات الأخيرة. تم تقديم موسم الرياض لأول مرة في عام 2019، وعادةً ما يمتد من أكتوبر حتى مارس، مع فعاليات وتجارب موزعة على 'مناطق' تشمل الآن أماكن مثل مملكة أرينا، ومدينة البوليفارد، وبوليفارد وورلد، وحديقة حيوانات الرياض وحديقة العجائب. أثبتت النسخة الافتتاحية من موسم الرياض نجاحاً كبيراً، مما أدى إلى زيادة كبيرة في السياحة، حيث زار الرياض 11 مليون شخص خلال فترة الـ66 يوماً. وقدرت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن الفعاليات المشتركة لموسم 2019 قد حققت إيرادات بلغت 6 مليار ريال سعودي. يواصل موسم الرياض التوسع والنمو كل عام، والنسخة لعام 2024 تثبت أنها الأكبر والأفضل حتى الآن.

تقع مدينة الرياض في وسط شبه الجزيرة العربية وهي ليست فقط العاصمة ولكن أيضاً أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية. مع تعداد سكاني يتجاوز 7 ملايين، تعتبر مدينة صاخبة تقدم مجموعة واسعة من المعالم والأنشطة للزوار. تحتل الرياض مكانة هامة باعتبارها العاصمة الثقافية للمملكة العربية السعودية، وتتمتع بتاريخ غني وتراث يمتد لقرون، ولكن إذا كنت تبحث عن استراحة فاخرة في المدينة أو الاستمتاع بحدث أو عرض، فإن الرياض بالتأكيد تلبي جميع هذه الأمور في الوقت الحالي.

الرياض موطن لبعض من أجمل المواقع الطبيعية والتاريخية في المملكة العربية السعودية وهي وجهة يجب زيارتها لأي محب للثقافة، مع الفائدة الإضافية لوجود العديد من المعارض الفنية والمراكز التاريخية لاستكشافها. بينما تُعرف الرياض بتاريخها الغني، فهي أيضًا مدينة للعمارة الحديثة. تملأ الأفق مبانٍ وهياكل معاصرة رائعة تعرض التزام البلاد بالابتكار والتنمية. الرياض هي الموقع الأمثل لعشاق التسوق. تحتوي المدينة على العديد من المراكز التجارية الحديثة والأسواق التقليدية حيث يمكنك العثور على كل شيء من العلامات التجارية الفاخرة إلى الحرف اليدوية المحلية. الرياض لديها كل شيء، سواء كنت تسافر لحضور حدث بارز مثل أوسيك ضد تايسون 2، أو تسافر مع العائلة، أو تخطط لرحلة رومانسية مع شريك حياتك، أو تزور لأغراض العمل.

دعنا نقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته لتنظيم رحلتك إلى الرياض لحضور مباراة الملاكمة بين أوسيك وفوري 2، بدءًا من مكان الإقامة، والأماكن التي يمكنك تناول الطعام فيها، وكيفية شراء الرحلات الجوية.

الرحلات إلى الرياض، المملكة العربية السعودية

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تخدم الرياض مطار الملك خالد الدولي، الذي افتتحه الملك فهد في 16 نوفمبر 1983. تدير الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركات الطيران الشريكة لها العديد من الرحلات المنتظمة إلى الرياض من جميع أنحاء العالم.

استكشاف وتخطيط مسارك إلى الرياض عبر الاتحاد للطيران هو الخيار الأفضل، مما يتيح لك مقارنة الأسعار وأوقات الرحلات والعثور على الخيار المثالي لك.

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فيما يلي تحليل لأسعار البداية وأوقات الرحلات إلى الرياض من المطارات الرئيسية في جميع أنحاء العالم قبل مباراة أوسيك ضد فيوري في الرياض.

من إلى مدة الرحلة الأسعار من نيويورك الرياض 12 ساعة USD 1755 أبوظبي الرياض 2 ساعة 5 دقائق AED 900 لندن الرياض 6 ساعات 30 دقيقة GBP 900 باريس الرياض 6 ساعات 10 دقائق EUR 675 إسطنبول الرياض 4 ساعات 15 دقيقة USD 500 طوكيو الرياض 15 ساعة 40 دقيقة JPY 90000 دلهي الرياض 5 ساعات 20 دقيقة INR 25000 شنغهاي الرياض 11 ساعة 30 دقيقة CNY 6000 مدريد الرياض 8 ساعات 30 دقيقة EUR 600 سيدني الرياض 18 ساعة 15 دقيقة AUD 2000

تذاكر لحضور مباراة أوسيك ضد فيوري 2

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كان الطلب على تذاكر Reignited 2: Oleksandr Usyk vs Tyson Fury مرتفعاً للغاية، لكن التذاكر ما زالت متوفرة، وتتراوح أسعارها بين 50-1000 ريال سعودي (20-250 دولارًا / 10-200 جنيه إسترليني). لأحدث أخبار التذاكر والتوافر، انتقل إلى Webook، المنصة الرسمية لشراء التذاكر لأحداث موسم الرياض.

من المقرر أن تبدأ المباريات المصاحبة لمباراة Usyk وFury في الساعة 10 مساءً بتوقيت الرياض المحلي (2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 7 مساءً بتوقيت غرينتش)، وستبدأ المسيرة الرئاسية للحدث الرئيسي حوالي الساعة 2 صباح الأحد بالتوقيت المحلي (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 11 مساءً بتوقيت غرينتش). وكالعادة، ستقدم فعالية موسم الرياض سلسلة من المباريات المثيرة التي تتضمن أمثال Israil Madrimov ضد Serhii Bohachuk (الوزن المتوسط) وDennis McCann ضد Peter McGrail (الوزن الخفيف) وIsaac Lowe ضد Lee McGregor (وزن الريشة).

أفضل الفنادق في الرياض

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تتراوح أسعار الفنادق في المدن السياحية بالرياض من حوالي 350-1100 ريال سعودي (100-300 دولار / 75-250 جنيه إسترليني) لليلة، بينما قد تتوفر الخيارات الاقتصادية مثل النزل وبيوت الضيافة بأسعار تتراوح بين 180-375 ريال سعودي (50-100 دولار / 35-80 جنيه إسترليني) لليلة. لأولئك الذين يبحثون عن الفخامة، قد يرغبون في استكشاف فندق وأجنحة دبل تري من هيلتون في منطقة حي الماصف، التي تشتهر بفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة، حيث تقدم مرافق عالمية المستوى وإطلالات خلابة على المدينة، حيث يمكنك الاستمتاع بتجارب تناول الطعام الراقي والعلاجات الصحية. يقدم فندق دبل تري من هيلتون الرياض أجنحة فندقية فاخرة بتصميم أنيق ومعاصر في موقع متميز. يقدم مطعم Levantine مجموعة متنوعة من المأكولات الشرق أوسطية والدولية مع مقاعد داخلية وخارجية. ويضم المنتجع أيضاً نادياً صحياً وحمام سباحة محاطاً بالضوء الطبيعي.

للحصول على موقع 5 نجوم أقرب إلى ملعب المملكة نفسه، يمكنك التوجه إلى هوميتل ريزيدنس في شارع حطين. إنه فندق جميل وراقي وهادئ مع وجود بوليفارد وورلد على مسافة قريبة. إذا كنت تبحث عن إقامة أقل تكلفة ولكن لا تزال في محيط ملعب المملكة، فقد ترغب في النظر إلى سوبر 8 الرياض. تقع معالم سياحية مثل مركز المملكة التجاري ومول الفيصلية بالقرب، ويبعد 'سوبر 8' مسافة معقولة عن المطار.

كيفية الوصول إلى ملعب المملكة

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عند السفر إلى ملعب المملكة من مدينة الرياض في يوم الحدث، تأكد من التخطيط مسبقًا وإعطاء نفسك وقتًا كافيًا، فعلى الرغم من أن الوصول إلى المكان سهل من الطرق الرئيسية، إلا أن الرحلة يمكن أن تستغرق من 45 دقيقة إلى ساعتين، حسب حركة المرور. تتوفر سيارات الأجرة المحلية بسهولة في أنحاء الرياض، ويمكنك أيضًا استخدام تطبيقات سيارات الأجرة الشهيرة مثل أوبر أو كريم. إذا كنت قادمًا من مطار الرياض، تستغرق الرحلة التي تبلغ 37 كم إلى ملعب المملكة حوالي 25 دقيقة وتكلف بين 160-200 ريال سعودي (40-50 دولارًا / 35-40 جنيهًا إسترلينيًا).

التنقل في الرياض

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بينما تحتوي المدينة على عدد متزايد من المناطق المخصصة للمشاة، وهي مثالية للتمتع بالمشي الصباحي والمسائي، فإن المناخ القاسي والأحوال الجوية في الرياض يمكن أن تشكل تحديات لأولئك الذين يهدفون إلى التجول في المنطقة سيراً على الأقدام. لحسن الحظ، هناك طرق نقل متعددة وبسيطة يمكن استخدامها لاستكشاف المدينة والمنطقة المحيطة. تعتبر سيارات الأجرة المحلية وسيلة ملائمة للتنقل وهي متوفرة بسهولة. انتبه إلى سيارات الأجرة الحكومية الخضراء؛ فهي موثوقة وتعمل على عداد، مما يضمن أسعاراً عادلة. تطبيقات أوبر وكريم أيضاً تمنحك القدرة على طلب رحلة للتنقل في الرياض في أي وقت، على مدار الساعة.

يمكن استخدام العديد من الحافلات للتنقل في وسط مدينة الرياض وما بعدها، مما يعد وسيلة أرخص للتنقل في المنطقة. لا تنسى تحميل تطبيق الرياض باس. تتوفر خيارات متعددة للتذاكر: تذكرة مرور لمدة ساعتين (4 ريال سعودي)، وتذكرة مرور لمدة 3 أيام (20 ريال سعودي)، وتذكرة مرور لمدة 7 أيام (40 ريال سعودي)، وتذكرة مرور لمدة 30 يوماً (140 ريال سعودي). كما أن مترو الرياض قيد الإنشاء حالياً. من المتوقع الانتهاء من نظام النقل السريع الجماعي (MRTS) الذي يمتد على مسافة 176 كم مع 84 محطة مترو وستة خطوط مترو في عام 2025.

أفضل المطاعم في الرياض

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المطبخ السعودي هو مزيج رائع من التقاليد والثقافة والابتكار. ستجد صدى للقارة الهندية، والجاذبية العطرية لفارس، والنكهات الجريئة لأفريقيا. يعتمد المطبخ السعودي بشكل كبير على اللحوم الحمراء، وخصوصاً لحم الضأن. الأرز هو أيضاً عنصر أساسي في الطهي السعودي وغالباً ما يوجد في وسط الطاولة، مما يساعد على امتصاص نكهات اللحوم. المطبخ السعودي قوي وعطري، وهو دليل على استخدام مجموعة متنوعة من التوابل. تشمل الأطباق المحلية الأكثر شعبية المطازيز، الجريش، القرصان، والمثلوثة.

إذا كنت مهتمًا بتجربة بعض الأكلات المحلية والتقليدية، فإنه يستحق بعيدًا إلى قرية نجد، الواقعة في المنطقة التجارية المركزية في الرياض، العليا. المطعم مصمم مثل قرية صحراوية نموذجية ويقدم أطباق شرق أوسطية كلاسيكية. الأطباق الرئيسية تبدأ من 15 ريال سعودي (4 دولارات / 3 جنيهات)، مع قوائم ثابتة من 100 ريال سعودي (25 دولارًا / 20 جنيهًا). يركز الطعام هنا على الأطباق العائلية اللذيذة، وهو مكان رائع للحصول على مقدمة عن طعام الرياض والمنطقة. The Globe هو مطعم آخر مشهور يقع في الرياض. يقع في الكرة الذهبية الرائعة التي تعلو برج الفيصلية، وتُقدم هذه الوجهة لتناول الطعام إطلالات مذهلة على المدينة. يوفر The Globe مأكولات أوروبية حديثة لذيذة وخدمة عالمية المستوى. تكلف تجربة تناول الطعام "قائمة انتقائية" حوالي 350 ريال سعودي (90 دولارًا / 75 جنيهًا) للشخص الواحد.

أولئك الذين يبحثون عن تجربة تناول طعام أقرب إلى حركة الساحة الملكية قد يرغبون في التوجه إلى مطعم مادلين. إنه واحد من المطاعم الموجودة على بوليفارد الرياض الذي يرحب بالزوار من الصباح حتى منتصف الليل، ويقدم مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام. هناك خيارات إفطار مميزة، بالإضافة إلى بدائل للغداء/العشاء (بيتزا، برجر، والعديد من الخيارات الأخرى).

أنشطة يمكن القيام بها في الرياض

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هناك وفرة من الأنشطة والأماكن التي يمكن القيام بها وزيارتها أثناء الإقامة في الرياض. إذا كنت تبحث عن استكشاف المزيد من المسارات الثقافية، فإن مدينة الرياض القديمة تضم العديد من المتاحف والمعارض الفنية التي تعرض تقاليد البلاد وتنوعها. بعيدًا عن وسط المدينة المزدحم وناطحات السحاب الحديثة، تقدم الرياض معالم وتجارب فريدة ستتركك في دهشة. من الآثار القديمة إلى الأسواق التقليدية، هناك العديد من الجواهر الخفية التي تستحق الاستكشاف. الزوار المهتمون بتعلم التاريخ والحصول على نظرة مباشرة على حياة القرية الصحراوية يجب عليهم زيارة منطقة الطريف التاريخية، بالإضافة إلى قرية أشيقر التراثية وقصر المربع التاريخي. يمكنك الانطلاق في جولة لا تُنسى ليوم كامل مع دليل محلي في الرياض. بدءًا من حصن المصمك الأيقوني، رمز تاريخ وثقافة المدينة الغنية، ستستمر في استكشاف عجائب الدرعية التاريخية، وهي موقع تراث عالمي لليونسكو. وأخيراً، اختتام مغامرة اليوم بالتوجه إلى الكثبان الرملية الحمراء الساحرة في الصحراء.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستمتاع ببعض التجارب الحديثة، تقدم الرياض ثروة من الأنشطة والمعالم الصديقة للعائلة. من المتنزهات الترفيهية المثيرة إلى المتاحف التعليمية، هناك شيء للجميع في العائلة ليستمتعوا به. استكشف حديقة حيوانات الرياض، الواقعة في قلب منطقة الملز، التي تأوي أكثر من 1,500 حيوان، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض. أحد المعالم الأكثر شهرة في الرياض، برج المملكة، يقف بارتفاع 302 مترًا ويوفر إطلالات خلابة على المدينة. كما يوفر برج الفيصلية المشهور إطلالات مذهلة مشابهة.