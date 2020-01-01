ريجيكامب: لا أدري ما الذي يحدث للاعبي الوصل أمام العين

الوصل خسر أمام العين يوم أمس 5-0

أبدى لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل استياءه من الخسارة الثقيلة أمام العين في الدوري الإماراتي يوم أمس بنتيجة 5-0، مؤكدًا أنه لا يعلم ما الذي يُصيب لاعبي فريقه خلال مواجهات العين على استاد هزاع بن زايد.

العين نجح في مواصلة نتائجه القوية أمام الوصل وهزمه في الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي الإماراتي ليوقف بذلك سلسلة النتائج الجيدة للإمبراطور مؤخرًا وإلحاق الخسارة الأولى به منذ سقوطه أمام الجزيرة في 20 ديسمبر الماضي.

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المدرب الروماني اعترف عقب نهاية اللقاء بسوء أداء فريقه خلاله، مضيفًا "لم يكن الوصل في المستوى المأمول اليوم، سيطرنا أحيانًا على اللقاء لكن دون القدرة على صناعة الخطورة المطلوبة على مرمى العين".

تابع "سنحت لنا نحو 4 فرص بعد طرد مدافع العين لكننا لم نستغلهم جيدًا، تركنا مساحات واسعة لمنافسنا في وسط الملعب مما أتاح له فرصة السيطرة وإحراز المزيد من الأهداف، خاصة في ظل الرقابة الدفاعية الضعيفة".

وعن سر الخسائر القاسية للوصل على ملعب العين، قال ريجيكامب "لا أدري ما الذي يحدث للاعبي الوصل أمام العين، لقد كان الفريق في حالة جيدة قبل تلك المباراة".