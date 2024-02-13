"أنت رجل متدين ولكن!" .. مراسل بتال القوس يفضح حسين الصادق بعد تكذيب كواليس معسكر السعودية

نايف الثقيل يرد بقوة على حسين الصادق..

خرج نايف الثقيل؛ مراسل برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الإعلامي الشهير بتال القوس، للرد على تكذيب حسين الصادق؛ مدير المنتخب السعودي، له بشأن كواليس معسكر الأخضر في كأس آسيا قطر 2023.

المراسل بدأ بتفجير الأزمة قبل أيام عندما أكد أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد مسؤولي الأخضر، يتوسل إليه لمدة ساعتين للكف عن كشف ما يدور داخل المعسكر، لكن كذبه الصادق أول أمس الإثنين، خلال ظهوره عبر برنامج "أكشن مع وليد"، موجهًا له رسائل قاسية.

وبينما انتظر الجمهور منذ الأمس ظهور الثقيل للرد على مدير المنتخب، فقد فعل في حلقة الليلة من برنامج "في المرمى"، إذ قال: "قصتي مع الصادق كاملة وبموضوعية، بدأت في المران الأساسي قبل مواجهة كوريا الجنوبية، فقد تهجم عليّ وقتها بطريقة لا تليق به، بينما كنت أنا أعقل منه وقدرت الموقف وقدرت إقدام المنتخب على مباراة مهمة وخروج مغلوب، لذا التزمت الصمت أمامه ورفضت الدخول معه في مشادة كلامية.

"لكنني اتجهت للمسؤولين الإعلاميين ووجهت لهم احتجاجًا شفهيًا وقلت (ما دام المنتخب ينافس حاليًا، لن أتحدث عن تهجم الصادق عليّ عبر القناة)، حتى زملائي في القناة لم يعلموا أي شيء عن الواقعة".

وزاد مراسل "في المرمى" مكذبًا الصادق حتى في نقل المعلومات للإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر، موضحًا: "الصادق لم يكن دقيقًا في نقل ما حدث بيني وبينه، مثلما فعل مع اللاعبين، فقبل البطولة ذهب وقال للمدرب إن سلمان الفرج لا يرغب في المشاركة في المباريات الودية، بينما في بيان العقوبات ورد أنه قال (ما قلت لكم لا تضموني!)، وكذلك فعل مع العقيدي، فقال لمانشيني إن العقيدي لا يريد الانضمام للمعسكر، ولم يقل له أن الحارس عنده ظرف عائلي وإن والدته مريضة ويريد زيارتها، هذا يثير استغرابي، لأن الصادق رجل متدين، لكن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور".

وانتقل نايف الثقيل للحديث عن المكالمة الهاتفية التي ادعى أنها استمرت لساعتين، مشيرًا إلى أنها موثقة ويعلم بها المسؤولون، مبرهنًا "لا أريد الخوض كثيرًا فيها، لكن أذكر شيء بسيط من ضمنها، فقد عرضوا عليّ إجراء حوار مع الصادق بعد نهاية البطولة".

واختتم في رسالة قاسية لحسين الصادق: "كنت تدخل من الباب الخلفي كي لا تتحدث مع الصحفيين، وكي تجيب علينا، يجب أن نقدم أسئلتنا لك وننتظر يومين للرد، فهل الراتب والعقد وما تتقاضاه أهم عندك من مصالح المنتخب، كي لا تخرج للصحفيين لتوضيح الصورة؟!".