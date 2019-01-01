رجل رائع - رجل مخيب |مانشستر يونايتد × برشلونة

الأفضل والأسوأ في قمة برشلونة مع الشياطين الحمر

نجح فريق برشلونة الإسباني، في انتزاع فوزاً صعباً على مُضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في ذهاب

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المدافع الإنجليزي لوك شاو بالخطأ في مرماه، بالدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء.

رجل رائع - جوردي ألبا

المدافع الإسباني كان الخطر الأكبر على دفاعات الشياطين الحمر، وأكثر اللاعبين تهديداً في ظل الرقابة المفروضة على ميسي.

الجبهة اليسرى كانت المتنفس الأهم للضيوف خلال المباراة بفضل ألبا، والذي كاد أن يسجل الهدف الثاني لولا تألق دي خيا.

وعلى الجانب الدفاعي أيضاً تميز ألبا حيث قطع كرتين خطيرتين، واستخلص كرة حاسمة كادت أن تسفر عن هدف.

رجل مخيب - بول بوجبا

مرة أخرى يفشل الفرنسي في صناعة الفارق للشياطين الحمر، بل اختفى تماماً في معظم فترات المباراة.

ربما فشل أشلي يانج في إيصال العديد من الكرات العرضية ونفذها بطريقة خاطئة بشكل غريب، لكنه كان يحاول أكثر من بوجبا.

حتى لاعب الوسط الشاب سكوت مكتوميناي، كان أكثر إفادة من بوجبا الذي لم يقطع أي كرة ولم يسدد أي تسديدة وفشل في القيام بأي مراوغة صحيحة.