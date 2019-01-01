رجل رائع - رجل مخيب | السد × النصر

السد هزم النصر وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، لكن من كان الأفضل والأسوأ في المباراة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح السد القطري في قلب تأخره ذهابًا أمام النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2-1 لانتصار في قلب الدوحة بنتيجة 3-1 لينتزع بطاقة التأهل لنصف النهائي.

ولعب السد مباراة كبيرة أمام جماهيره وتمكن في النهاية من الفوز وإقصاء بطل السعودية، وقد شهدت المباراة أداءً ممتازًا من بعض اللاعبين وسيئًا من البعض الآخر.

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رجل رائع | أكرم عفيف - السد

لعب العديد من نجوم السد مباراة رائعة أمام النصر في دوري أبطال آسيا، خاصة الحارس سعد الشيب وقائد الوسط جابي والجناح حسن الهيدوس وحتى المهاجم بغداد بونجاح رغم مواصلته إضاعة الفرص، لكن أكرم عفيف تفوق على الجميع.

اللاعب القطري الموهوب لعب شوط أول رائع جدًا خطف به الأنظار والإعجاب من الجميع، ويُمكن القول أن الأداء لم يتراجع في الشوط الثاني بقدر ما تحسن أداء زملائه خاصة حسن الهيدوس.

عفيف نجح في إحراز هدف في توقيت ممتاز بدأ به عودة السد في المواجهة، ومن ثم توج جهده بالحصول على ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت بغداد بونجاح فرصة إحراز هدف الفوز والتأهل القاتل.

رجل مخيب | نور الدين أمرابط - النصر

العديد من نجوم النصر لعبوا مباراة أقل كثيرًا من المطلوب والمتوقع، وربما كان لخيارات المدرب روي فيتوريا واستراتيجيته في اللقاء دورًا في هذا.

أبرز هؤلاء جواليانو الذي أهدر فرصتين سهلتين جدًا وفهد الجميعة وعبد الرحمن الدوسري وعوض خميس، لكن نور الدين أمرابط كان الأسوأ من الجميع ليس فقط لتراجع مستوى وتواضع مردوده خلال المباراة لكن أيضًا لأنه النجم الذي يُعول عليه الفريق ليساعده في اللحظات الصعبة.

أمرابط لعب ربما أسوأ مباراة له بقميص النصر، دفاعيًا لم يستطع مساعدة فريقه كثيرًا، وهجوميًا يُمكن القول أن إنتاجه كان صفر! فقد كان بمثابة الحاضر الغائب والمحطة التي تتوقف عندها هجمات النصر بمراوغة فاشلة أو تمريرة سيئة.