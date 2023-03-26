رب ضارة نافعة؟ إصابة تيبو كورتوا مفتاح ريال مدريد للفوز بكلاسيكو كأس الملك!

إصابة تيبو كورتوا قد تكون مفتاح فوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا..

تلقى جمهور نادي ريال مدريد أخبارًا مقلقة، بعد تأكد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، قبل أيام قليلة على مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-23.

برشلونة يتفوق على ريال مدريد بعد الفوز على ملعب "سانتياجو برنابيو" في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ويحتاج النادي الملكي إلى الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

كورتوا عاد إلى العاصمة الإسبانية ليبدأ عملية التعافي، على أمل اللحاق بمباراة كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس الملك، التي تقام في الخامس من أبريل المقبل.

إصابة كورتوا مفتاح الفوز في الكلاسيكو؟

الموسم الحالي شهد أربع مواجهات بين ريال مدريد وبرشلونة في كافة المسابقات، وسط تفوق كاسح للفريق الكتالوني الذي حقق الفوز في ثلاث مناسبات.

ريال مدريد حقق الفوز على برشلونة مرة واحدة هذا الموسم، كانت في الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بنتيجة 3-1.

تلك المباراة كانت الوحيدة بين مواجهات الكلاسيكو في الموسم الحالي التي شهدت غياب كورتوا، حيث لم يشارك في المباراة بداعي الإصابة، ولعب بدلًا منه الأوكراني أندريه لونين.