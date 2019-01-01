ربيعة: الفوز على الزمالك خير ختام لمشوار الدوري

مدافع النادي الأهلي يبدي سعادته بالفوز على الزمالك في القمة المصرية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعرب رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي سعادته بفوز فريقه على حساب الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدف دون رد منذ قليل، بعد حسم المارد الأحمر لبطولة الدوري رقم 41 في تاريخه، من الجولة الماضية.

وقال ربيعة في تصريحات عقبت اللقاء: "الفوز على الزمالك خير ختام لمشوار الدوري، خاصة وأن الزمالك هو الغريم التقليدي لنا".

وواصل: " الفريق حسم الدوري بعد الفوز على المقاولون، الأربعاء الماضي، ولكن كان مهمًا جدًا أن نسدل الستار على مشوار الدوري اليوم بالفوز على الزمالك وهو ما تحقق".

وتابع: " القادم سيكون أفضل، ونعد الجماهير بمواصلة مشوار حصد البطولات المحلية الجميع لديه طموحات كبيرة للفوز بالسوبر المحلي وكأس مصر، وأيضًا دوري أبطال إفريقيا الذي يبقى بمثابة هدف مهم جدًا للاعبين من أجل إسعاد الجماهير".