رباعية جديدة لتشافي وبرشلونة .. ريال مدريد بطلًا للسوبر للمرة الـ 13

ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني على حساب برشلونة...

نجح ريال مدريد، في تحقيق لقب السوبر الإسباني، بعد الفوز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض.

المباراة بدأت سريعة وقوية منذ الدقيقة الأولى، وبعد مرور أربع دقائق، ضرب ليفاندوفسكي دفاع ريال مدريد، ولكن لونين تدخل في الوقت المناسب وتصدى للكرة ليستمر التعادل السلبي.

وسريعًا جاء الرد القوي من ريال مدريد، في الدقيقة السابعة، بتمريرة سحرية من بيلينجهام جعلت فينيسيوس جونيور ينفرد بمرمى برشلونة، ليراوغ اللاعب البرازيلي الحارس، ويضع الكرة في الشباك.

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وبعد أقل من ثلاث دقائق، وصلت كرة طويلة إلى رودريجو الذي انطلق من الجانب الأيمن، قبل أن يلعب كرة عرضية أرضية، قابلها فينسيوس بلمسة أسكنت الكرة الشباك.

وحاول لاعبو برشلونة، تقليص الفارق، وكانت أولى الفرص الخطرة للفريق الكتالوني، في الدقيقة 12 عندما سدد فيران توريس، تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة ثم ارتدت إلى ليفاندوفسكي، الذي سدد الكرة في الشباك ولكن الحكم يلغي الهدف.

وفي الدقيقة 33 أرسل بالدي كرة عرضية من الجانب الأيسر للفريق الكتالوني، على مرمى ريال مدريد، ليشتت دفاع الميرينجي الكرة، وتصل إلى ليفاندوفسكي على مشارف المنطقة ويسدد تسديدة قوية تسكن الشباك.

وواصل فينيسيوس جونيور، تألقه في المباراة، وفي الدقيقة 37 نجح في إضافة الهدف الثالث له ولفريقه من علامة الجزاء، بعدما لعب الكرة بقوة في الزاوية الأرضية اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثة أهداف لهدف.

بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيرًا عن نهاية الأول، وسط سيطرة من لاعبي ريال مدريد، مع تراجع ملحوظ للاعبي الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة 62 نجح رودريجو في قتل آمال برشلونة في العودة إلى اللقاء من جديد، بعد تسجيل الهدف الرابع، والذي جاء بعد خطأ من دفاع ريال مدريد في ابعاد الكرة، ليقابلها اللاعب البرازيلي بتسديدة قوية في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ 20 دقيقة، زاد رونالد أراخو، من متاعب برشلونة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في اللقاء، ويغادر بالبطاقة الحمراء، بعد تدخله على فينيسيوس جونيور.

وفشل برشلونة، في تهديد مرمى ريال مدريد فيما تبقى من الوقت، وسط محاولات لاعبي ريال مدريد، زيادة الفارق التهديفي، ولكن المباراة تنتهي بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.