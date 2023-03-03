"رأيتم كل شيء!" سيميوني يتعجب من عدم طرد فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو!

سيميوني ينتقد حكم الكلاسيكو!

يرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أنه كان يجب طرد فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بسبب تصارعه مع فرينكي دي يونج متوسط ميدان برشلونة خلال مواجهة الكلاسيكو.

ريال مدريد تعرض للهزيمة أمام غريمه التقليدي برشلونة بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي أحد لقطات المباراة ظهر فينيسيوس وهو يمسك رقبة دي يونج بكلتا يديه بينما يتنازع الاثنان على الكرة، وقام الحكم مونويرا مونتيرو برفع بطاقة صفراء في وجه الجناح البرازيلي جراء هذه الحادثة.

وخلال مؤتمر صحفي قبل المباراة أتلتيكو وإشبيلية تحدث سيميوني عن هذه اللقطة قائلًا: "لقد رأيتم الأمر كما رأيته أنا، عند رؤية الصور نسأل أنفسنا نفس الأسئلة!، إنه يتجاوز أي شيء آخر يمكنني إخبارك به".

وأتم: "من الصعب إضافة المزيد إلى ما رأيته يعتمد الأمر كما هو الحال دائمًا على تفسير الحكام، وعلى كيفية فهمهم للأشياء بأفضل طريقة ممكنة بحيث يكون كل شيء على قدم المساواة".