"رأس البيضة الأصلع!".. نجم مانشستر يونايتد يهين تين هاج وزميله يشي به!

لا شيء يسير بشكل جيد في مانشستر يونايتد

هزيمة مخزية برباعية نظيفة تعرض لها مانشستر يونايتد على يد كريستال بالاس ألقت بظلالها على غرفة ملابس فريق المدرب إريك تين هاج بكل تأكيد.

صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية أشارت إلى أن هناك إهانات حصلت من اللاعبين للمدرب تين هاج في مجموعة "واتساب" خاصة بلاعبي مانشستر يونايتد.

أهم لاعب أهان تين هاج، هو البرازيلي أنتوني، الذي وصف تين هاج بـ"رأس البيضة الأصلع!" وهي إهانة وصلت للمدرب الهولندي من أحد اللاعبين ويعتقد أنه ماسون ماونت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت الصحيفة البرازيلية إن البرازيلي أنتوني معرض للإيقاف حتى نهاية الموسم بسبب وصول إهانته تلك إلى تين هاج، إلا أن مناقشات مبدئية ستجري بين الطرفين حول الإهانة في الفترة المقبلة قبل توقيع قرار تأديبي.