"رائحته ستكون كريهة للغاية" .. بيريز يضع مبابي أمام مفترق طرق

مكالمة هاتفية تحسم مستقبل الصفقة الحائرة

لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مفتوحا على كل الاحتمالات، رغم وجود رغبة قوية لديه في الانتقال إلى ريال مدريد، خلال الموسم المقبل، عبر صفقة مجانية.

وكشف الصحفي رامون ألفاريز دي مون، عبر قناته على اليوتيوب أن ريال مدريد أكمل الاستعدادات النهائية للهجوم مجددًا على صفقة كيليان مبابي، "سيقوم هذا الأسبوع بإعداد كل ما هو ضروري حتى نتمكن الأسبوع المقبل من الحصول على النتيجة النهائية".

وكشفت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيجري مكالمة هاتفية مصيرية بنفسه مع مبابي، الأسبوع المقبل من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق بشأن صفقة انتقاله إلى قلعة الميرنجي.

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وأشارت الشبكة إلى أن بيريز، لديه سؤال وحيد لمبابي: "هل لا تزال ترغب في التوقيع مع ريال مدريد؟".

وأوضح الصحفي، أن فلورنتينو بيريز يأمل في الحصول على إجابة قاطعة من مبابي، وإذا جاء رد الفرنسي "لا أريد التوقيع الآن"، فإن "رائحته ستكون كريهة للغاية، دعونا نرى ماذا سيكون رد مبابي".

يذكر أن بيريز كان على اتصال مباشر أيضًا مع مبابي، عندما كان اللاعب الفرنسي قريبًا من التوقيع مع الريال في صيف 2022، قبل أن يجدد مع باريس لموسمين آخرين.