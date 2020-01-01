رايولا يلتقي زيدان.. بوجبا إلى ريال مدريد؟

هل حُسم انتقال بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد؟

قالت مصادر صحفية فرنسية إن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان قد تواصل مع مينو رايولا وكيل أعمال النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا.

وكانت العديد من التكهنات قد أشارت إلى احتمالية انتقال متوسط ميدان مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعززت هذه الاحتمالية خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعدما تواصل مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا مع زين الدين زيدان.

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ولا يعد ريال مدريد هو المهتم الوحيد بضم بوجبا، حيث أن يوفنتوس بات مهتمًا في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى باستعادة نجمه السابق.

وجسب لو باريزيان فإن لقاء زيدان ورايولا كان للحديث عن إمكانية وشروط انتقال بوجبا إلى ريال مدريد وبعض التفاصيل الأخرى.

وستكون هناك مشكلة قد تعطل الصفقة وهي التي يحاول زيدان تجاوزها في الوقت الحالي، ألا وهي توتر العلاقة بين مينو رايولا وبين رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

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يذكر أن ريال مدريد مهتم ببول بوجبا منذ أن كان في صفوف يوفنتوس، ولكن الرغبة أصبحت أكثر إلحاحًا مع وجود المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.