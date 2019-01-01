رايولا، العمولة أقوى من رغبة اللاعب أحيانًا

ما يحدث في قصة صفقة دي ليخت يفتح قضية سيطرة الوكلاء على اللاعبين ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

في الماضي، كان دور «وكلاء اللاعبين» مجرد همزة وصل تربط بين اللاعب والنادي، يقومون بإجراءات روتينية مقابل عائد مالي، ثم ما لبثت خدماتهم أن تحولت إلى مهنة رسمية لها أسسها وقوانينها عام 1991.

لكن الأمر اختلف في الحاضر، حيث بات وكيل اللاعبين يتحكم في مصير موكله نفسه وربما يكون هو صاحب القرار الأول في مستقبله. ويعتقد عشاق كرة القدم أن نجومهم المفضلين يمتلكون حرية الاختيار فيما يتعلق بتوجهاتهم وأحلامهم وطموحاتهم ورغباتهم، لكن قلة منهم تدرك أن هناك أشخاصًا يعملون في الظل ويؤثرون على اللاعبين والأندية تأثيرًا قد يغير مسار بطولات وتاريخ.

يأتي ذلك على الرغم من أن «الفيفا» حاول تقنين وضع الوكلاء والسيطرة عليهم بإلغاء مسمى وكيل اللاعبين وجعله وسيطًا في 2015، لكن الأندية والجهات المسؤولة عن كرة القدم تدرك جيدًا أن دور وكلاء اللاعبين بات خارج عن السيطرة.

ولا يعرف الجمهور شيئا عن المبالغ المالية التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين ولا الدور الذي يقومون به من أجل الحصول على تلك المبالغ، حيث لا توجد شفافية فيما يتعلق بالأموال التي يحصلون عليها أو الدور الذي يقومون به في صفقات الانتقال.

الدور الخفي لوكلاء اللاعبين لخصه رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر سيفرين، في تصريح سابق قال فيه «إن الأندية تقول لي إن نهج بعض وكلاء اللاعبين قد أصبح كالتالي..انظروا، سوف تدفعون لي 50 في المائة من قيمة الصفقة وإلا فسيذهب اللاعب إلى مكان آخر».

رايولا، العمولة فوق أي اعتبار

شهدت الساحة الكروية، في السنوات الأخيرة، بروز أسماء وكلاء وشركات سيطرت على عدد من نجوم الصف الأول، لتصبح بذلك صاحبة اليد العليا في انتقالات اللاعبين بين الأندية، والقادرة على التأثير في نتائج الصفقات، ودمج واستغلال صفقات على حساب أخرى.

أبرز الأسماء هو مينو رايولا، وهو وكيل تهمه قيمة العمولة قبل مصلحة اللاعب، ولا خلاف أنه وكيل أعمال ذكي للغاية يُبرم انتقالات ضخمة، لكنه في الوقت نفسه لديه أوراق في جيبه يتلاعب بها مع الأندية لرفع سعر اللاعب وبالتالي رفع سعر العمولة.

هذا ما فعله في أشهر الصفقات التي صممها وهي عودة بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 كأغلى صفقة في التاريخ في ذلك الوقت، وحصل على إثرها رايولا على عمولة ضخمة، قدرتها بعض التقارير بنحو 20 مليون يورو، وفي تلك الصفقة ورقة ريال مدريد لرفع السعر على اليونايتد.

ويضغط رايولا على إدارة مانشستر يونايتد لدفع مثل هذا المبلغ له كي يمنحهم توقيع وكيله ونجم دفاع أياكس الصاعد، ماتياس دي ليخت، والورقة هذه المرة هي برشلونة، وكل الهدف هو رفع قيمة اللاعب (وعمولته) لكن وفقًا لمستشار كرة القدم إيان ماكجري، فاليونايتد تعلم الدرس ويرفض هذا الأمر.

وقال ماكجري «لقد تم دفع عمولة بوجبا مقدمًا، وهو أمر غير مألوف جدًا في كرة القدم أن يحصل الوكيل على العمولة بالكامل. عادةً ما يتم سدادها على مدار عقد اللاعب على أقساط متساوية».

عواقب دفع العمولة بالكامل مقدمًا كبيرة للغاية، فالنادي لن سيخسر إن رحل اللاعب بعد عام مثلاً، لذلك اليونايتد يرفض الدخول في تلك اللعبة، فهو يرغب في أن يمتلك في يده شيء يكبح به جماح رايولا إن حاول جعل اللاعب يتمرد على النادي أو ما إلى ذلك.

خداع وجشع في صفقة لوكاكو

في ديسمبر الماضي كشفت تقارير صحفية عن السبب الذي جعل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ينفصل عن رايولا، وهو في خداع الوكيل الهولندي المولود في إيطاليا له.

في عام 2017 كان تشيلسي هو الأقرب لضم لوكاكو، وكان الأخير يعتقد أن رايولا يُجري محادثات مع المسؤولة عن التعاقدات في تشيلسي، مارينا جرانوفسكايا، لكنه اكتشف أن هذا لم يحدث واكتفى فقط بمحادثات قصيرة مع المدرب في ذلك الوقت أنطونيو كونتي.

وقد أشارت تقارير صحفية أن رايولا اشترط على تشيلسي دفع 12 مليون جنيه إسترليني له كعمولة مقابل انضمام لوكاكو لتشيلسي، لكن النادي اللندني رفض، في المقابل وافق مانشستر يونايتد على دفع هذا المبلغ وحصل على خدمات لوكاكو.

وعلى ما يبدو أن المهاجم البلجيكي شعر بخيانة موكله، وأنه يبحث عن العمولة فقط دون أي اعتبارات أخرى، وهو ما جعله ينفصل عنه.

في حالتي لوكاكو وبوجبا استطاع رايولا أن يخدع مانشستر يونايتد بورقتي الريال وتشيلسي.. فهل يخدعه مرة ثالثة مع دي ليخت بورقة برشلونة؟!