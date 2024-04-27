راؤول يوجه صدمة لريال مدريد والسبب تشابي ألونسو!

قرار حاسم من أسطورة النادي الإسباني

يفكر راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد ومدرب الفريق الرديف بالنادي، في الرحيل عن قلعة الميرينجي هذا الصيف لخوض تجربة جديدة.

راؤول "46 سنة"، يعمل كمدرب لفريق "كاستيا" منذ 5 سنوات ويقدم مستويات جيدة مع الفريق، ولكنه يشعر بأنه حان الوقت للظهور في الصورة بعيدًا عن فرق الرديف من أجل الدخول في تحديات أكبر.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن ازدهار تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن وحصوله على بطولة الدوري الألماني، جعل أندية البوندسليجا تفكر في التعاقد مع مدربين إسبان، وهنا ظهرت الفكرة لدى راؤول.

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وأشارت إلى أن المهاجم الأسطوري لم يتخذ قراره بنسبة 100% حتى الآن، لأن النادي نفسه شدد له على احترام قراره أي كان، وأن الأبواب ستظل مفتوحة أمامه في أي وقت.

ولكن العروض القادمة له من الدوري الألماني تجعله يفكر جديًا في الرحيل، خاصة وأنه يتمتع بسمعة جيدة في ألمانيا من خلال التجربة التي قضاها مع شالكه كلاعب لمدة عامين.

وقرر راؤول مؤخرًا التعاقد مع وكيل جديد وهو بابلو باركيرو، والذي يدير مسيرة رودري نجم وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا الحالي.

ومن المتوقع أن يعمل باركيرو على تسويق راؤول بالشكل المناسب في ألمانيا، وذلك للسير على نفس خطى مواطنه تشابي ألونسو، ليكون نسخة جديدة منه في البوندسليجا.