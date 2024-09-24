أحد كبار المرشحين .. راؤول يدرس الرحيل عن ريال مدريد من أجل إنقاذ فريقه السابق

بعد سنوات طويلة من الإخلاص

أصبح راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد ومدرب الفريق الثاني "كاستيا" على وشك مغادرة النادي خلال الأيام القليلة القادمة نحو تجربة جديدة في ألمانيا.

راؤول يعمل كمدرب لفريق الرديف منذ أكثر من خمس سنوات، وخلال هذه الفترة ارتبط بشكل منتظم بوظائف أخرى، لكنه فضل الحفاظ على إخلاصه لريال مدريد باعتباره ناديه المفضل.

ولكن وفقًا لشبكة "ريليفو" فإن هناك فرصة سانحة لراؤول حاليًا للرحيل عن ريال، وهي الانتقال لتدريب فريق آخر لعب له وهو نادي شالكه الألماني، حيث يعاني الفريق بشكل كبير في دوري الدرجة الثانية.

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ويحتل شالكه المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري "بوندسليجا 2" بعد حصوله على 4 نقاط فقط من 6 مباريات، مما أدى لرحيل مدربه كارل جيرايرتس وإقالته من منصبه.

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وفي الوقت الحالي يدرس شالكه الخيارات المتاحة أمامه، ويعتبر راؤول من كبار المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق، وذلك بسبب معرفته بالنادي ونتائجه الجيدة مع الشباب في ريال مدريد.

ووفقًا للمؤشرات الحالية إن راؤول يرحب كثيرًا بهذه الفكرة، من أجل اختبار نفسه في تجربة جديدة بعيدًا عن ريال، بعدما قضى سنوات طويلة من العمل بمراحل الشباب والرديف.

يذكر أن راؤول سبق أن لعب لمدة موسمين مع شالكه بعد مغادرته لريال في 2010، ونجح في تسجيل 40 هدفًا في 98 مباراة قبل الرحيل إلى السد القطري في 2012.