راوغ الأمن مثل ميسي .. مشجع ألباني يقتحم مواجهة إيطاليا ويتسبب في إيقافها!

تعرف على حدث في الثواني الأخيرة من مواجهة إيطاليا وألبانيا

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة إيطاليا ضد ألبانيا اقتحام أحد المشجعين، حيث تسبب في توقف المباراة وتدخل الأمن الذي قام بالقبض عليه.

وحقق المنتخب الإيطالي الفوز على نظيره الألباني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقام أحد المشجعين المنتمين لمنتخب ألبانيا، باقتحام أرضية الملعب، حيث حاول الأمن الإمساك به، ولكن قام بمراوغة أكثر من واحد على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولكن دون كرة!

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ونجح الأمن في الإمساك بالمشجع الذي اقتحم المباراة بعدما سقط أرضًا دون تدخل من أحد، حيث تعاملوا معه بعنف خلال إخراجه من أرضية الملعب.

واحتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف منتخب إسبانيا الذي تصدر بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد.