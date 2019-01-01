رانييري: معجزة ليستر لا يمكن أن تمحو كارثة الدوري مع روما

رانييري يتحدث عن مرحلته السابقة مع روما ويرفض مقارنتها بمرحلة ليستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال كلاوديو رانييري المدير الفني الجديد لنادي روما إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي لم يمحُ دوري 2010 الذي ضاع مع روما في 30 دقيقة فقط.

وكان كلاوديو رانييري قد تولى قيادة نادي روما حتى نهاية الموسم، وذلك بعد إقالة المدرب الإيطالي الآخر دي فرانشيسكو.

وفور توليه منصبه القديم الجديد، قال كلاوديو رانييري إن ما تحثث سلفًا ليس محور الحديث الآن، المهم هو النظر إلى ما هو آت.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

⁣⁣

1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩

وقال رانييري: "الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2016 كان حدثًا مميزًا في حياتي كمدرب، ولكنه لم يطفئ نار كارثة دوري 2010 مع روما"

وأضاف: "إنتر ميلان حقق لقب الدوري عام 2010 في 30 دقيقة فقط، تخيل أ، نصف ساعة تحكمت في مصير لقب تلعب من أجله موسمًا كاملًا"

وتابع: "يجب علينا نسيان مثل هذه اللحظات قبل التفكير في المستقبل، نسيانها بألا نضعها في الحسبان، ولكنها لن تمحى من ذاكرتنا"

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يذكر أن كلاوديو رانييري كان قد وصل بروما إلى أعتاب بطولة الدوري الإيطالي ونهائي كأس إيطاليا في 2010، قبل أن يخسر البطولتين لصالح النيراتزوري بقيادة مورينيو في أسبوع واحد.