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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رانييري: معجزة ليستر لا يمكن أن تمحو كارثة الدوري مع روما

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Getty Images
رانييري يتحدث عن مرحلته السابقة مع روما ويرفض مقارنتها بمرحلة ليستر سيتي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال كلاوديو رانييري المدير الفني الجديد لنادي روما إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي لم يمحُ دوري 2010 الذي ضاع مع روما في 30 دقيقة فقط.

وكان كلاوديو رانييري قد تولى قيادة نادي روما حتى نهاية الموسم، وذلك بعد إقالة المدرب الإيطالي الآخر دي فرانشيسكو.

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وفور توليه منصبه القديم الجديد، قال كلاوديو رانييري إن ما تحثث سلفًا ليس محور الحديث الآن، المهم هو النظر إلى ما هو آت.

وقال رانييري: "الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2016 كان حدثًا مميزًا في حياتي كمدرب، ولكنه لم يطفئ نار كارثة دوري 2010 مع روما"

وأضاف: "إنتر ميلان حقق لقب الدوري عام 2010 في 30 دقيقة فقط، تخيل أ، نصف ساعة تحكمت في مصير لقب تلعب من أجله موسمًا كاملًا"

وتابع: "يجب علينا نسيان مثل هذه اللحظات قبل التفكير في المستقبل، نسيانها بألا نضعها في الحسبان، ولكنها لن تمحى من ذاكرتنا"

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يذكر أن كلاوديو رانييري كان قد وصل بروما إلى أعتاب بطولة الدوري الإيطالي ونهائي كأس إيطاليا في 2010، قبل أن يخسر البطولتين لصالح النيراتزوري بقيادة مورينيو في أسبوع واحد.

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