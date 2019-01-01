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الدوري الصيني الممتاز

راميريز يؤكد وجود اهتمام برازيلي وأوروبي لضمه

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هل يعود لاعب تشيلسي السابق لأوروبا مرة أخرى؟

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد متوسط الميدان البرازيلي راميريز، انتهاء الأزمة بينه وبين مسؤولي نادي جيناسو سونينج الصيني، مطالبًا الفرق الراغبة في ضمه التفاوض مع الإدارة الصينية.

ويظهر اهتمام من عدة أندية برازيلية وكذلك أوروبية وعلى رأسها قطبي ميلانو ولاتسيو الإيطالي، للحصول على خدمات لاعب تشيلسي الأسبق.

ولم يلعب البرازيلي البالغ 31 عامًا النصف الثاني من الموسم الماضي، بسبب مشاكل مع إدارة الفريق ليتم استبعاده من قائمة الفريق.

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وطالب راميريز الأندية الراغبة في الحصول على خدمات التفاوض مع النادي الصيني، حيث ينتهي تعاقده بنهاية عام 2019.

متوسط الميدان تحدث لجلوبوسبورت البرازيلية عن مستقبله: "لقد سمعت عن وجود اهتمام من أندية برازيلية وأوروبية بالحصول على خدمات هذا العام، أنا سعيد لكن عليهم التفاوض مع جيناسو، لقد حللت مشاكلي مع النادي، وأريد أن أكون جاهزاً للموسم الحالي من الدور الصيني أفضل من الماضي".

وتابع: "ينتهي تعاقدي مع جيناسو حتى نهاية 2019، ونيتي أن أواصل العمل بعدما منعت بعض الاختلافات في الرأي تقيدي في الدوري، لكن المشكلة حلت مع الطاقم الإداري والفني وأنا متحمس للدفاع عن الفريق".

وكيل اللاعب أكد أن هناك عروضًا من أندية برازيلية لكن يتوقع احتمالية تجديد لاعبه عقده لموسم أخر مع الفريق الصيني.

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