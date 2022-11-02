راموس يعترف: من الرائع اللعب بجوار ميسي.. عانيت ضده سنوات عديدة!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Messi and Ramos 2022-23 Getty Images
الدوري الفرنسي - ليج 1باريس سان جيرمانسيرجيو راموسليونيل ميسي

تصريحات لم يكن أحد ليتخيلها منذ عامين فقط!

تحدث الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي وأسطورة إسبانيا وريال مدريد عن زميله في الفريق ليونيل ميسي الذي يقدم مستوى رائعًا مع فريق العاصمة الفرنسية.

وقال راموس الذي ظهر في المباريات الأخيرة وهو يحتفل بقوة بأهداف ميسي برفقة باريس سان جيرمان في تصريحات للصحفيين على هامش مباراة الفريق ضد يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أن الأمر أثار الفضول بعض الشيء، لكننا لاعبون لدينا نفس الهدف وهو الفوز مع باريس سان جيرمان، وجعل الفريق رائعًا. علاقتي بميسي ممتازة، هناك احترام كبير بين اللاعبين وحالة ذهنية إيجابية".

وأضاف: "عندما يتم منحك خيار وجود ميسي معك أو ضدك، فإن الإجابة تكون سريعة وصادقة، يواصل ليو الأداء على أعلى مستوى. لا يزال أحد أكثر اللاعبين حسماً في العالم وواحدًا من أفضل اللاعبين على الإطلاق، إنه لشرف كبير أن يكون في فريقي، الأمر يكون أسوأ بكثير حين يكون ضدك، لقد عانيت ضده لسنوات عديدة".

Messi and Ramos 2022-23Getty Images

ومنذ موسم 2005-2006، تواجه كل من سيرخيو راموس وليونيل ميسي في عديد المباريات والمواقف خلال فترة لعبهما للغريمين ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

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