راموس يحطم رقم بوفون ويقترب من أحمد حسن

قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا يستعد لأن يكون عميد لاعبي العالم القادم خلفًا لأحمد حسن بعد تحطيم رقم جيانلويجي بوفون

تخطى قائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في كرة القدم الأوروبية.

وبمشاركته أساسيًا مع المنتخب الإسباني في مباراة اليوم والتي تجمع بين إسبانيا ونظيرتها سويسرا في دوري الأمم الأوروبية يكون راموس قد تخطى رقم بوفون.

وشارك راموس أساسيًا مع المنتخب الإسباني ليحمل شارة قيادة لاروخا من جديد، حيث بلغ مدافع ريال مدريد 177 مباراة مع إسبانيا متخطيًا الرقم المسجل باسم بوفون بـ 176 مباراة.

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وعلى مستوى الأهداف يواصل راموس أيضًا تحقيق الأرقام القياسية وليس فقط على مستوى المشاركات في المباريات الرسمية بقميص المنتخب الإسباني وريال مدريد كذلك.

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سجله المذهل مع ريال مدريد جعله يتجاوز 100 هدف على مستوى الأندية بالهدف الذي سجله في شباك إنتر في دوري أبطال أوروبا، بينما سجل 23 هدفًا بقميص منتخب إسبانيا.

وبالعودة إلى الرقم الذي حطمه راموس اليوم يبدو أن النجم الإسباني قريب من أن يصبح الأكثر مشاركة دوليًا في تاريخ كرة القدم بعدما وصل لذلك على مستوى قارة أوروبا.

ويمتلك الرقم القياسي على مستوى العالم النجم المصري أحمد حسن والذي حمل قميص منتخب بلاده في 184 مباراة دولية قبل أن يعتزل كرة القدم في 2013 بعد مسيرة تاريخية.

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ويفصل سيرخيو راموس عن أحمد حسن في الوقت الحالي 7 مباريات فقط ليعادل رقمه القياسي و8 مباريات من أجل تحطيمه بشكل نهائي وتجاوزه.