راموس يتحدى ريال مدريد ويوجه رسالة قاسية إلى باريس سان جيرمان

عودة راموس إلى ملاعب الدوري الإسباني مجددًا

أعرب سيرجيو راموس عن سعادته بالعودة لنادي طفولته من جديد، مؤكدًا إنه اختار إشبيلية من أجل المشروع وليس بالعقد أو الأموال، كما علق المدافع الدولي السابق على أحداث حفل توزيع ميداليات كأس العالم للسيدات 2023 والذي حدث فيه القضية الشهيرة المتعلقة برئيس الاتحاد الإسباني وجينيفر هيرموسو مدافعة اللاروخا.

وقال راموس خلال مؤتمر تقديمه لاعبًا في إشبيلية: "إنها قضية حساسة جدًا أعتقد أن روبياليس قد قام بسلوك غير مقبول وبصفته رئيس الاتحاد وأحد ممثلي كرة القدم الإسبانية، ارتكب خطأً. بدلًا من الحديث عن روبياليس، يجب علينا أن نستغل الفرصة لتهنئة فريق كرة القدم النسائي، اللتي أصبحن بطلات العالم، تمامًا كما فزنا في 2010 تهانينا الخالصة، وآمل أن تكون كرة القدم لديها الممثلين الذين تستحقهم حقًا".

وسؤال راموس لو حدث وتحصل إشبيلية على ركلة جزاء أمام ريال مدريد والمباراة تشير للتعادل في الثواني الأخيرة كيف سيتصرف وأجاب المدافع المخضرم: "هذا يعتمد على المدرب واللاعبين الذين ينفذون الركلات بالطبع، أحب التحديات وركلات الجزاء، سيتعين علي أن أتحدث مع إيفان راكيتيتش ولكن فريقي هو إشبيلية، إذا حدثت تلك الظروف، سأكون مضطرًا لتنفيذها، بكل سرور".

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وواصل: "لقد كنت دائمًا شخصًا تحركه العواطف والأحاسيس، عندما أعطوني الفرصة لاختيار مشروع كان ذلك لأنني أؤمن به، إنه أول ظهور لي منذ مغادرة باريس سان جيرمان، كان يمكنني الاستمرار، لكن في بعض الأحيان من خلال الأحاسيس، تعتقد أن ذلك الدور قد انتهتي بالفعل، فالأمر ليس مسألة عقد أو مال أو سنوات".

وأتم: "كنت أكثر سعادة في الدوري الإسباني، إنه يلبي متطلبات المواهب ومستوى اللعب بين جميع الدوريات، سأختار الدوري الإنجليزي الممتاز والليجا، سأكون سعيدًا إذا كان لانتقالي هنا تأثير إيجابي على الدوري".