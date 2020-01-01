غياب راموس .. كيف يدافع زيدان أمام جوارديولا في ليالي الأبطال؟

غياب راموس مؤثر للغاية عند ريال مدريد

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي غدًا، الجمعة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "اتحاد".

قائمة ريال مدريد للمواجهة شهدت تواجد سيرخيو راموس رغم إيقافه بعد البطاقة الحمراء في ملعب "سانتياجو برنابيو" ولكنّه سافر مع البعثة لأجل تقديم المساندة اللازمة كونه قائد الفريق.

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وغياب راموس سوف يكون مؤثرًا بصورة سلبية دون شك، فحتى رقميًا لم يحقق ريال مدريد أي فوز في مباراة بدوري أبطال أوروبا في ظل غياب سيرخيو منذ الفوز على شالكه 2-0 في 2015.

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كيف يلعب ريال مدريد دون راموس؟

المنظومة الدفاعية لريال مدريد تحتاج دون شك لخدمات راموس، فشاهدنا الفريق بعد استكمال المسابقة استقبل هدفًا أمام ريال سوسييداد بعد خروج راموس واستقبل في المباراة الأخيرة هدفين من ليجانيس بغياب القائد أيضًا.

راموس يلعب دورًا كبيرًا في تحسن مستوى رافائيل فاران، فالمدافع الفرنسي تألق في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري أغلبها – إن لم يكن كلها – بوجود القائد بجواره.

المشكلة الأكبر هو عدم وجود بديل قوي في قلب الدفاع عند ريال مدريد، فحتى ميليتاو، صفقة الملكي في الصيف الماضي، لم يشارك لعدد دقائق كافية للحكم عليه، وآخر مرة لعب بجوار فاران في الأبطال انتهت المباراة 3-0 لصالح باريس سان جيرمان.

إذًا وجود راموس في فريق ريال مدريد أمر هام وضروري للغاية، فالمدافع يمتلك الخبرات الكافية والقدرات الفنية العالية التي تجعله يبدع أكثر ما يبدع في مباريات كهذه.

البديل

لا يوجد خلاف أنّ زين الدين زيدان سوف يدفع بفاران وميليتاو في قلب الدفاع ومن الصعب أن يُشرك ناتشو في هذا المركز، لكن القصة أكبر من مجرد الأسماء.

لو تابعنا كيف لعب ريال مدريد منذ استكمال المسابقة، فإنّ سر انتصاراته كانت تكمن في تسجيل الأهداف إما من كرات ثابتة أو مرتدات سريعة، وبعد إحراز الأهداف يتراجع دفاعيًا بكل ما لديه من قوة.

ريال مدريد يدافع كمجموعة ويهاجم أيضًا كمجموعة، ولهذا برز دور راموس لكونه قادرًا على القيام بالدورين بصورة رائعة.

ولكن الموقف ضد مانشستر سيتي سيكون صعبًا، لأن ريال مدريد لا يمكن أن يدافع فقط أو يهاجم فقط كما فعل في مباريات الليجا، لأنّه ببساطة بحاجة إلى الفوز بهدفين نظيفين وبالتالي من الضروري الاندفاع الهجومي في لحظة ما من لحظات المباراة.

المنظومة الدفاعية لريال مدريد لا تفضل أبدًا وضعية الفريق الباحث عن ملاحقة المنافس لأجل الانتصار عليه ولكنّه يرغب في أن يكون صاحب اليد العليا.

ولذلك فإن الحل في ظل غياب راموس هو اللعب دون تهور هجومي بل إجبار مانشستر سيتي على التقدم للأمام – وهو أمر سهل كون بيب جوارديولا مدرب يفضل الاستحواذ والدفاع المتقدم – مع الاعتماد على المرتدات.