راموس سعيد بتولي مهمة تسديد ركلات الجزاء بعد رونالدو

مدافع ريال مدريد يُحب تسديد ركلات الجزاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى سيرخيو راموس سعادته بتولي مهمة تسديد ركلات الجزاء في ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو لليوفنتوس.

وأحرز المدافع الإسباني 10 أهداف هذا الموسم مع الريال، ليُساوي بهم رقمه الأفضل في مسيرته، وقد أوضح أنه لا يقصد أبدًا إهانة المنافس حين يُسدد ركلات الجزاء بطريقة بانينكا.

مضيفًا "لقد توليت هذا الأمر بعد رحيل رونالدو وأنا سعيد بهذا. بانينكا طريقة لتسديد ركلات الجزاء، لكني لا أقصد أبدًا إهانة منافس".

مفاجأة تصدم كاراجير في اختيارات كول للتشكيل المثالي لزملائه في آرسنال وتشيلسي

أضاف حول الجدول الصعب لريال مدريد في الفترة القادمة، إذ سيواجه برشلونة في نصف نهائي كأس الملك وكذلك أتلتيكو مدريد في الليجا ثم أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا "سنواجه برشلونة متصدر الليجا ومنافسنا في الكأس، وبعدها لدينا الديربي ضد أتلتيكو في الليجا".

يُذكر أن لقاء الذهاب أمام البارسا في كأس ملك إسبانيا سيُقام يوم الأربعاء القادم على ملعب كامب نو، فيما سيستضيف سانتياجو بيرنابيو موقعة الإياب في 27 فبراير المقبل.