راموس: النتائج لا تعبر عن مستوانا وجوارديولا لا يحفزني

سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد يؤكد على صعوبة مواجهات الأسبوع المقبل ضد برشلونة ومانشستر سيتي.

أكد النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد على صعوبة مواجهتي الملكي أمام مانشستر سيتي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وتطرق خلالها للحديث عن اللعب ضد جوارديولا.

وقال راموس: "بالنسبة لي اللعب في دوري أبطال أوروبا هو ميزة وأمر محفز للغاية، وكرة القدم تعتمد في النهاية على النتائج والأهداف هي ما تحتسب".

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وأكمل: "أعتقد أن الفريق يقدم مستويات طيبة بعيدًا عن النتائج أيضًا ضد ليفانتي كان الأمر كذلك، هذا الأسبوع سنلعب دوري أبطال أوروبا وكلاسيكو لذلك له أهمية خاصة".

وأردف: "لدينا الفرصة من أجل استعادة صدارة الدوري، ولا نملك الوقت من أجل الندم على أي شيء حاليًا في تلك اللحظة الحساسة من الموسم، وأي خطأ أمام برشلونة أو مانشستر سيتي قد يكلفنا بطولة".

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وأوضح حول إمكانية إيقافه: ":لما أقل أي شيء يقلل من أي شخص، ولم أقلل من احترام أي طرف، نحن في النهاية نعيش في دولة ديمقراطية ومن حق الجميع التعبير عن رأيهم".

وصرح عن تجديد تعاقده: "الأمر يأخذ وقتًا طويلًا لكن علاقتي بالنادي مذهلة ولن تكون هناك مشاكل، الجميع يحاول خلص أزمات غير موجودة ولم نتحدث حول ذلك الأمر بعد، لكن لو أرادني النادي أن أستمر سأقوم بذلك".

وأنهى تصريحاته عن جوارديولا: "اللعب أمامه لا يمنحنا دافعًا إضافيًا، بالفعل اللعب في دوري أبطال أوروبا حافز منفصل عن أي شيء، مجرد سماع نشيد دوري أبطال أوروبا يحفزنا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيحل ضيفًا على نظيره ريال مدريد يوم غدٍ الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة العودة بعد ثلاثة أسابيع.