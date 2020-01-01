راموس: أنا الأمثل لتسديد ضربات الجزاء

تصريحات سيرخيو راموس عقب انتصار ريال مدريد على أتلتيك بيلباو

قال قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إنه هو الشخص المثالي لتسديد ركلات الجزاء، مؤكدًا على أهمية الفوز الذي حققه الفريق الملكي اليوم.

ونجح ريال مدريد في مواصلة سلسلة انتصاراته بالتغلب على أتلتيك بيلباو بهدف مقابل لا شيء، ليقترب خطوة أخرى نحو لقب الليجا.

وعقب المباراة التي سجل فيها سيرخيو راموس الهدف الوحيد من ركلة جزاء تمامًا كما حدث في المباراة السابقة أمام خيتافي، تحدث القائد في تصريحات معتادة.

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وقال راموس إن الفريق يريد أن يحقق الانتصارات من أجل الوصول إلى اللقب، مشددًا على أهمية مواصلة اللعب بنفس مبدأ النهائيات في المباريات المتبقية.

وأضاف: "يجب أن نواصل خطوة بخطوة، نحن في حالة بدنية جيدة ونحن سعداء بالنقاط الثلاث التي تعد أساسية من أجل الابتعاد عن برشلونة أكثر"

وتابع: "نحن نريد هذا الدوري ونعمل من أجل تحقيق هذا اللقب بكل قوتنا، هذا ما ظهر منذ أول مباراة لعبناها بعد العودة من فترة التوقف"

وأردف: "الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو أهمية تحقيق الفوز، ركلات الجزاء؟ هي لحظات تحمل أقصى قدر من التوتر ولكنني أشعر براحة أكبر وأنا أنفذها وأعتقد أنني الشخص المثالي لتحمل تلك المسؤولية"

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يذكر أن سيرخيو راموس قد سجل هدفه العاشر في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليصبح أول مدافع في الليجا يصل إلى هذا الرقم منذ 2006.