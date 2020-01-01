راموس: أتمنى استمرار ميسي ولا أفكر في ترك ريال مدريد

ما هو موقف راموس من رحيل ميسي عن برشلونة؟

أكد سيرخيو راموس، قائد منتخب إسبانيا، رغبته استمرار ليونيل ميسي مع برشلونة كاشفًا عن موقفه من تمديد عقده مع ريال مدريد.

منتخب إسبانيا يواجه ألمانيا غدًا، الخميس، في بطولة دوري الأمم الأوروبية في أول المواجهات الدولية خلال عام 2020.

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وكان ميسي قد طلب من برشلونة فسخ تعاقده بالمجان ومغادرة النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.

وقال راموس في المؤتمر الصحفي لمباراة ألمانيا: "عودة لويس إنريكي لتدريب المنتخب أمر عظيم للغاية، أما بالنسبة لرحيل ميسي، فهو يمتلك حق تحديد مستقبله ولا أعرف إن كان سيفعلها بأفضل طريقة ممكنة. أنا أتمنى استمراره".

وأوضح: "ميسي يجعل الدوري الإسباني وفريقه والكلاسيكو أفضل. أنت دائمًا تتمنى وجود أفضل اللاعبين في العالم في الليجا، الأمر يخص اللاعب الآن وهو شيء لا يقلقنا على الإطلاق".

أما بالنسبة لمسألة تجديد عقده، فواصل: "لم نتطرق للمسألة بعد، ولكني لا أرى أي مشكلة في هذا الأمر، حاليًا تركيزي منصب فقط على ما أقدمه مع فريقي".

وأردف: "الألعاب الأولمبية؟ حاليًا أفكر في المباراة المقبلة فقط، لقد كان عامًا صعب بسبب جائحة كورونا ولكني أرغب في لعب كل البطولات وسوف أحاول أن أكون جاهزًا العام المقبل".

واختتم: "بطولة دوري الأمم الأوروبية فرصة لتمثيل المنتخب ومساعدة بلادي على تحقيق الألقاب. في كل مرة أكون مرتديًا قميص لا روخا فهذا شرف لي".

جدير بالذكر أنّ راموس سبق وأعلن مشاركته في أولمبياد طوكيو، إلا أنّها تأجلت إلى صيف 2021 مما يعقد خوضه المسابقة.