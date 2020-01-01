راكيتيتش: ريال مدريد مرشح للفوز بالليجا وغاضب لتأخر الهدف

تعرف على تصريحات راكي عقب فوز برشلونة على بيلباو واستعادة الصدارة

أكد إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة ، أنّ ريال مدريد منافسًا قويًا على لقب الدوري الإسباني مشيرًا إلى غضبه من تأخر أول أهدافه في الموسم بقميص البلوجرانا.

راكيتيتش سجل هدف فوز برشلونة على بيلباو في الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

الفوز أعاد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني ولو بصورة مؤقتة قبل لقاء الملكي في الجولة ذاتها أمام ريال مايوركا غدًا، الأربعاء.

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وقال راكيتيتش في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا المباراة بصورة صعبة لأن أداء أتلتيك بيلباو كان جيدًا للغاية ولكن في الشوط الثاني تحسنت الأمور بصورة كبيرة واستطعنا تسجيل الهدف".

وتابع: "أنا غاضب للغاية لأن هدفي الأول في الموسم الحالي تأخر حتى الجولة 31، لكنني وعدت نفسي بالتحسن وتقديم أفضل ما لديّ في كل مباراة لأجل النادي وهذا ما فعلته".

أفضل لاعب في المباراة أهدى الهدف إلى زوجته وبناته لأنهم تحملوا العديد من الضغط خلال الأشهر الماضية.

وواصل: "الفوز في مباريات الدوري الإسباني ليست سهلة على الإطلاق ولذلك هو الدوري الأفضل في العالم، كما أنّ غياب الجماهير أمر لا يساعد".

واختتم: "ريال مدريد مرشح للفوز بالليجا مثلنا تمامًا، لكن علينا القتال حتى النهاية والتركيز فقط على نتائج الفريق ومستواه والتعامل مع كل مباراة على حدة دون النظر لما يقدمه المنافس".

جدير بالذكر أنّ راكيتيتش عانى كثيرًا الموسم الحالي من قلة المشاركة في المباريات كما كان مرشحًا للرحيل في سوق الانتقالات.