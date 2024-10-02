"أعرف ما أستطيع تقديمه!" .. رافينيا يرد على رفض أموال السعودية الضخمة ويكشف عن مستقبله

اللاعب يبدع مع برشلونة في بداية الموسم الحالي..

كشف النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن سر "رفضه" العروض الضخمة من المملكة العربية السعودية، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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رافينيا البالغ من العمر 27 سنة، رفض عروضًا ضخمة من الهلال والنصر السعوديين - حسب الإعلام الإسباني -، في صيف العام الحالي؛ حيث تمسك بالبقاء مع نادي برشلونة، ليقدم بداية موسم رائعة في 2024-2025.

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وأكد رافينيا في تصريحت نقلها الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أنه يشعر بسعادة كبيرة في برشلونة، وأنه يعرف ما يُمكن أن يقدمه للفريق الأول لكرة القدم؛ وهو ما دفعه للاستمرار.

وأضاف: "أنا فخور للغاية بارتداء شارة قيادة برشلونة.. إنه شرف"؛ حيث يعتبر النجم البرازيلي "القائد الرابع" للفريق، ولكنه ارتدى الشارة طوال الفترة الماضية؛ بسبب غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن والمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو ومتوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج لـ"الإصابة".

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شتيجن وأراوخو ودي يونج هم القادة الثلاثة الأوائل - على التوالي - في صفوف العملاق الإسباني؛ حيث انتهى موسم الحارس الألماني، بينما من المتوقع شفاء المدافع الأوروجوياني بنهاية العام الحالي، في الوقت الذي عاد فيه متوسط الميدان الهولندي كـ"بديل"، في المباراة الأخيرة أمام يونج بويز السويسري.

ووجّه رافينيا رسالة غير مباشرة إلى الأندية السعودية والأوروبية التي تريده؛ بإعلان استمراره في برشلونة حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2027؛ قائلًا: "لديّ عقد وأعتزم الوفاء به".

جدير بالذكر أن رافينيا، سجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 10 مباريات رسمية بمختلف المسابقات، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.