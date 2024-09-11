رافا مير فجر جدلًا أغرب من الخيال.. تسريب عقود "الموافقة الجنسية" للاعبي كرة القدم!

تفاصيل صادمة تكشف كيف يقنن لاعبو كرة القدم اعتداءاتهم الجسدية!

ما زالت الاتهامات التي تواجه لاعب فالنسيا رافا مير بالاعتداء الجنسي في فترة إجازته بسبب التوقف الدولي تلقي بظلالها على الكرة الإسبانية.

رغم إطلاق سراح رافا مير بتدابير احترازية لعدم كفاية الأدلة، وبدء فالنسيا تحقيقًا موسعًا معه، إلا أن الأمور لا تقف عند هذا الحد.

ميجيل أنخيل جالان، رئيس مركز التدريب الوطني لمدربي كرة القدم في إسبانيا، أفصح عن وثائق تشير إلى ما يعرف بـ"عقود الموافقة الجنسية" التي يلجأ إليها لاعبو كرة القدم مؤخرًا لارتكاب الممارسات من هذا النوع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تأتي تلك العقود كوثيقة لأن العلاقات تتم بالتراضي، في ظل حدوث العديد من الحالات التي أفضت باللاعبين إلى الحبس وأبرزهم في السنوات الأخيرة كان البرازيلي داني ألفيش.

ونشر جالان عبر حسابه على موقع "إكس" نصوص عقود موافقة جنسية من 4 صفحات يستخدم من قبل بعض اللاعبين، ويكون في حوزة اللاعبين الأجانب عادة.

هناك قسم أكثر إثارة للجدل في هذه العقود يسمى بـ"الاغتصاب العرضي" وهي الحالة التي يعلن فيها الطرفان بموجب تلك العقود القبول بهذا الأمر حال الموافقة من البداية على إقامة علاقة، كما تشمل العقود المذكورة، تفاصيل دقيقة عن مدة العلاقات المسموح بها.