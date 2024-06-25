رسميًا.. برشلونة يحسم مصير رافا ماركيز مع فريق الرديف!

ما قرار النادي الكتالوني؟

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد رافائيل ماركيز مدرب فريق الرديف "بارسا أتلتيك"، لموسم إضافي حتى صيف 2025.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي: "توصل برشلونة وماركيز إلى اتفاق لتجديد عقد المدرب المكسيكي لموسم آخر".

وأضاف: "يستمر رافا على رأس الفريق الرديف حتى يونيو 2025، وبهذا الاتفاق سيكمل ماركيز موسمه الثالث كمدرب لبرشلونة أتلتيك".

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واقترب ماركيز من تدريب الفريق الأول للنادي الكتالوني في نهاية الموسم الماضي، خلفًا لتشافي هيرنانديز، قبل أن تقرر الإدارة التعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك.

وتحدث المدرب المكسيكي الذي يقدم نتائج مميزة مع شباب برشلونة، في وقت سابق عما تردد بشأن تقدمه بطلب لخلافة تشافي، قائلًا: "لم أتقدم بطلب للحصول على الوظيفة مثلما قال البعض، ربما ما قلته تم تحريفه".