رافائيل نادال: ما حدث لنوير ينسف ادعاءات حظ ريال مدريد!

"هذا ما يشعر به المنافسون في سانتياجو برنابيو"

أبدى الإسباني رافائيل نادال، أسطورة التنس والمعروف بعشقه لنادي ريال مدريد، سعادته بالفوز المثير الذي حققه الميرنجي على بايرن ميونخ (2-1)، الأربعاء الماضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وضرب ريال مدريد موعدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وتطرق نادال خلال مؤتمر صحفي بشأن مشاركته في بطولة روما المفتوحة للتنس، للحديث حول تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "إنه أمر لا يصدق أن تحدث هذه الأشياء في عالم كرة القدم".

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وأضاف: "صحيح أنه في هذه اللحظة تقول "كم هو محظوظ هذا النادي"، لأنه عاد للمباراة بخطأ من أحد أفضل حراس المرمى في العالم، لكن مدريد استحق الفوز باللقاء".

وأضاف: "الريال كان أفضل بكثير في الشوط الثاني، بل يمكن القول إنه كان رائعًا، وهنا لا يمكن الحديث عن الحظ لأن الأمر يتكرر كثيرًا وذلك يؤكد أن هناك الكثير من العمل وراء هذه الانتصارات".

وختم: "اللاعبون والجماهير في مدريد يؤمنون بقدرة الفريق على العودة في أي وقت، والمنافسون أيضًا يشعرون بذلك، والدليل الأكبر أن خطأ نوير ما هو إلا نتيجة لما يشعر به المنافسون ضد ريال مدريد في هذا الملعب، لذلك أنا سعيد جدًا بما يفعله الفريق".