راعي توتنهام الجديد يسخر من النادي.. ومورينيو “يتوتر”

واقعة غريبة..

خلّفت شراكة توتنهام الجديدة مع شركة "دولوكس" للطلاء ردود أفعال كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سخر الراعي الجديد من تاريخ السبيرز.

وكان الحساب الرسمي لتوتنهام عبر تويتر قد أعلن الشراكة مع شركة الطلاء من خلال تغريدة في الساعات الماضية لقيت رواجًا كيبرًا.

شعار الشركة يحمل صورة كلب، وعلى هذا الأساس دخل مشجع يسخر ويقول "هل يمكن لهذا الكلب أن يدافع؟" في إشارة إلى معاناة السبيرز الدفاعية هذا الموسم.

الشركة بدورها استغلت الأمر بصورة مثالية، حيث ردت على تغريدته بقولها "قد يقوم بعمل أفضل!".

لم تتوقف السخرية عند هذا الحد، بل نشر حساب الشركة تغريدة فيها خزانة فارغة - إشارة إلى عدم تحقيق توتنهام لبطولات منذ زمن - وكتب عليها "للبيع، خزانة تذكارية غير مستخدمة".

وزادت الشركة من السخرية بعدما ردت على أحد المتابعين على صورة الخزانة بقولها "يجب أن تكون الأسطح خالية من التراب قبل أن تتعرض للطلاء!".

فيما بعد، قامت الشركة وحساب توتنهام بحذف التغريدات بعد أن كانت الأكثر رواجًا على تويتر، مع استمرار الشراكة بينهما بشكل طبيعي، مما يعني أنها كانت حركة تسويقية بالاتفاق بين الطرفين.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة إيفرتون وتوتنهام، سُئل جوزيه مورينيو عن الأمر، وبدا الارتباك والتوتر واضحًا على وجه السبيشال وان، الذي اكتفى بالرد "ما هذا؟".

الجدير بالذكر أن آخر بطولة حققها توتنهام تعود إلى عام 2008، عندما حقق لقب كأس كاراباو.