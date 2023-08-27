"راضٍ عن الفوز ولكن" .. تشافي يكشف سبب غضبه من لاعبيه أمام فياريال

مدرب برشلونة يعبر عن غضبه من لاعبيه رغم الفوز الثمين خارج ملعبه على فياريال..

شعر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بمشاعر مختلطة بعد فوز فريقه المثير على فياريال بنتيجة 3-4 في المباراة التي أقيمت على ملعب "لا سيراميكا" في قمة الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-2023 في الدوري الإسباني.

برشلونة واصل بدايته الخالية من الهزائم في موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه في "لا ليجا".

تشافي عبر عن قلقه بشكل واضح من المشاكل الدفاعية لفريقه على الرغم من الفوز، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "المباراة كانت مجنونة بسببنا، لقد سيطرنا ولكننا استقبلنا الكثير أيضًا".

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وأضاف: "لقد كانت مباراة جيدة هجوميًا، ولكن عانينا في الدفاع، ليس من السهل اللعب ضد فياريال على ملعبه".

وتابع: "أنا فخور بما رأيته، خاصة في الشوط الثاني، لكن إذا توقفنا عن الضغط العالي لاستعادة الكرة سوف نعاني".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "علينا أن نتحسن دفاعيًا، ولكنني راضٍ عن الفوز".

أمام برشلونة مباراة واحدة في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي في سبتمبر، حيث يحل ضيفًا على أوساسونا في نهاية الأسبوع المقبل، حيث يتطلع تشافي إلى إنهاء شهر أغسطس دون هزيمة في حملته للدفاع عن اللقب.