راشفورد يستعين بـ10 محامين في معركته القضائية ضد طالب مصري

الطالب يكشف عن مفاجأة مدوية

في تطور سريع للأحداث، قام ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد بإرسال 10 محامين دفعة واحدة للدفاع عنه في قضيته ضد طالب مصري.

وتعود الواقعة إلى قيام راشفورد برفع قضية على طالب مصري بتهمة توجيه إساءات عنصرية له على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس الماضي.

ومن جانبه قرر مهاجم الشياطين الحمر المضي قدمًا في ملاحقته، وفقًا لما قاله سيد سلامة محامي الطالب في تصريحات تلفزيونية.

ماذا قال محامي الطالب؟

وتحدث سيد سلامة في مداخلة مع برنامج"جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورت:"الطالب جاءني وأخبرني بالقضية المرفوعة ضده وأنا لم أصدقه في البداية".

وأضاف:"تبين أن اللاعب الإنجليزي قام بالفعل بعمل توكيل لمكتب محاماة في مصر، وتعجبت بما قام به تجاه أحد المشجعين في قرية مصرية صغيرة".

وتابع:"القضية شهدت مرافعة 10 محامين ضد الطالب المصري لصالح راشفورد، لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من القضية واستغراق الجلسة لفترة طويلة، لذلك قررت تأجيل القضية لجلسة يوم 7 يوليو القادم، بمطالب من راشفورد بالحصول على تعويض مؤقت قيمته 15 ألف جنيه وبعد ذلك سيطلب اللاعب التعويض الذي يريده".

مفاجأة في القضية

محمد عصام الطالب المصري بكلية الطب، وأحد أبناء محافظة الشرقية، كشف أنه تواصل مع راشفورد عن طريق بعض الأشخاص في بريطانيا ليتوصل إلى مفاجأة.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:"أخبروني أنه لا يعرف أي شيء عن القضية ولا يدير حسابه الشخصي من الأساس بل هناك شركة راعية هي من تقوم بذلك".

وأوضح:"رفضت الحديث عن الموضوع لفترة طويلة، والناس كانت تتعجب من فارق المكانة بيني وبين راشفورد حتى يقف ضدي أمام المحكمة، ولكني أشعر بالفخر تجاه مواجهتي معه أمام طاولة القانون".

واستكمل حديثه:"ملكيتي للحساب لا تجزم إني مرتكب الجريمة، لأنه من السهل فبركة بعض الصور بنفس شكل الحساب، كما أن البحث الجنائي لم يتوصل لحقيقة الواقعة ولم يتم ذكر اسم المجني عليه أصلًا في العبارات".

وتابع:"النيابة العامة رفضت القضية لعدم امتلاك المحامين للتوكيل الخاص الرسمي المطلوب لقضايا السب والقذف، حيث اكتفوا بالتوكيل العام، لذلك قامت النيابة بحفظ المحضر، ليتم بعدها رفع جنحة مباشرة لمثولي أمام المحكمة وقمت بالتوقيع عليها وقررت الاستعانة بمحامي لأني أثق في كلامي وحصولي على البراءة".

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