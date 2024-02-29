"تم استهدافي بشكل غير عادل" .. راشفورد يرد على المشككين ويروي واقعة غريبة عن رونالدو وروني

"لن أقبل التشكيك في التزامي مع مانشستر يونايتد"

خرج الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، للرد على المنتقدين الذين شككوا في التزامه تجاه ناديه، لكنه اعترف أيضًا بأنه "ارتكب أخطاء".

كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد تعرض مؤخرًا لإجراءات تأديبية داخلية في مانشستر يونايتد بعد رحلة غير مصرح بها إلى بلفاست الشهر الماضي، خصوصًا أنها ليست الأولى، حيث ذهب إلى ملهى ليلي بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي (0-3) في أكتوبر الماضي.

وقال راشفورد في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه تم استهدافي بشكل غير عادل من قبل وسائل الإعلام بسبب حملة الوجبات المدرسية المجانية التي قدمتها في إنجلترا خلال جائحة فيروس كورونا".

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وأضاف: "أنا عادة لا أحب الرد على الأشياء التي تقال عني، هذا ليس من طبيعتي. أستطيع أن أتجاهل الضجيج، لكن في بعض الأحيان، يتم تجاوز خطوط معينة، يمكنني تحمل أي انتقاد، لكن إذا بدأت في التشكيك في التزامي بهذا النادي وحبي لكرة القدم، أود ببساطة أن أطلب منك أن تتمتع بمزيد من الإنسانية".

وتطرق راشفورد للحديث عن مقابلته مع كريستيانو رونالدو وواين روني ثنائي اليونايتد السابق، في سن صغيرة، حيث قال إنهما "جاءا إلى الأكاديمية لمشاركة الناشئين في حدث ما، وكنت أنظر إليهما برهبة شديدة، أتذكر شقيقي عندما قال لي (اذهب من أجل التقاط صورة مع روني.. ماذا تفعل؟)، لكنني قلت له (لست بحاجة إلى الصورة، بل سألعب بجوارهما يوما ما)".

يذكر أن راشفورد لا يمر بموسم جيد على الإطلاق، حيث سجل 5 أهداف فقط في 32 مباراة بجميع المسابقات، في حين تم التشكيك في سلوكه داخل وخارج الملعب طوال الموسم.