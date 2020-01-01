راشفورد وكين ولاعبون أخرون حضروا نهائي السوبر بول

يبدو أن نهائي كرة القدم الأمريكية استقطب عدد كبير من لاعبي الكرة..

يبدو أن اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد جناح فريق مانشستر يونايتد استفاد من إصابته لحضور مباراة نهائي السوبر بول في كرة القدم الأمريكية بين كانساس سيتي وسان فرانسيسكو.

راشفورد أصيب بقوة في ظهره قبل أسبوعين وستستغرق إصابته شهرين للحاق والعودة للفريق مرة أخرى.

اللاعب الشاب لم يكن هو الوحيد الحاضر للمباراة بل تواجد معه زميله في المنتخب ولاعب توتنهام هاري كين المصاب أيضاَ.

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راشفورد وهاري كين لم يكونوا الوحيدين المهتمين بالمباراة بل أظهر عدد أخر من لاعبي كرة القدم اهتمام بالمباراة والحدث عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزهم لاعب برشلونة أنطوان جريزمان الذي نشر صورة بقميص فريق كنساس قبل المباراة لدعمهم.

فيما تواجد لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق ديفيد فيا، والذي نشر صورة له من داخل الملعب لمشاهدة اللقاء.

لاعب فرنسا السابق مارسيل ديسلييه كان مهتماً بحضور المباراة في منزله ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر بجوار تلفاز ضخم وكتب هذا هو وقت السوبر بول هيا بنا نستمتع.

الأمر لم يقتصر على لابي كرة القدم وحدهم في مشاهدة أو حضور المباراة بل وصل إلى زوجات اللاعبين حيث أحيت أمس حفل المباراة المغنية شاكيرا زوجة مدافع برشلونة الإسباني وقدمت عرض مبهر جعل اسمها يتفوق على اسم المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن كنساس سيتي نجح في الفوز بالمباراة أمام سان فرانسيسكو بـ31 نقطة مقابل 20 لفريق سان فرانسيسكو.