راشفورد وكين ولاعبون أخرون حضروا نهائي السوبر بول
يبدو أن اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد جناح فريق مانشستر يونايتد استفاد من إصابته لحضور مباراة نهائي السوبر بول في كرة القدم الأمريكية بين كانساس سيتي وسان فرانسيسكو.
راشفورد أصيب بقوة في ظهره قبل أسبوعين وستستغرق إصابته شهرين للحاق والعودة للفريق مرة أخرى.
اللاعب الشاب لم يكن هو الوحيد الحاضر للمباراة بل تواجد معه زميله في المنتخب ولاعب توتنهام هاري كين المصاب أيضاَ.
راشفورد وهاري كين لم يكونوا الوحيدين المهتمين بالمباراة بل أظهر عدد أخر من لاعبي كرة القدم اهتمام بالمباراة والحدث عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزهم لاعب برشلونة أنطوان جريزمان الذي نشر صورة بقميص فريق كنساس قبل المباراة لدعمهم.
🏆 Wooooooow 🕺🏼🤟🏼 @Chiefs @PatrickMahomes #Williams pic.twitter.com/by1c64pwLu— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) February 3, 2020
فيما تواجد لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق ديفيد فيا، والذي نشر صورة له من داخل الملعب لمشاهدة اللقاء.
What an amazing experience 🏈🤙🏻#SuperBowl #SBLIV pic.twitter.com/tS8udqZlBk— David Villa (@Guaje7Villa) February 3, 2020
لاعب فرنسا السابق مارسيل ديسلييه كان مهتماً بحضور المباراة في منزله ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر بجوار تلفاز ضخم وكتب هذا هو وقت السوبر بول هيا بنا نستمتع.
Super bowl let’s enjoy 😉 @49ers 🙏🏾 pic.twitter.com/5TZ458EYAq— Marcel Desailly (@marceldesailly) February 2, 2020
الأمر لم يقتصر على لابي كرة القدم وحدهم في مشاهدة أو حضور المباراة بل وصل إلى زوجات اللاعبين حيث أحيت أمس حفل المباراة المغنية شاكيرا زوجة مدافع برشلونة الإسباني وقدمت عرض مبهر جعل اسمها يتفوق على اسم المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
👏👏👏 pic.twitter.com/dF1HqQI3we— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 3, 2020
يذكر أن كنساس سيتي نجح في الفوز بالمباراة أمام سان فرانسيسكو بـ31 نقطة مقابل 20 لفريق سان فرانسيسكو.