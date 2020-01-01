راشفورد: كافاني يمنح مانشستر يونايتد بعدًا آخر

راشفورد يثني على كافاني

أشاد المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد بزميله في مانشستر يونايتد إدينسون كافاني بعد تأثيره الكبير كلاعب بديل في مواجهة ليستر سيتي الأخيرة.

كافاني تألق قبلها أيضًا في مباراة ربع نهائي كأس كاراباو أمام إيفرتون وكان كلمة السر في منح التقدم المتأخر لمانشستر يونايتد والعبور إلى نصف النهائي.

وحول ذلك قال ماركوس راشفورد للتلفزيون الرسمي لنادي مانشستر يونايتد إن كافاني لاعب رائع وكبير ومؤثر ويمنح الفريق بعدًا آخر كلما شارك.

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وأضاف: "إنه لاعب كبير، ولديه الكثير من المميزات وأعتقد أنه يعطينا بعدًا آخر يختلف عما لدينا بالفعل في الفريق لذا فهو إضافة هامة بالنسبة لنا"

وتابع: "من الجيد اللعب معه ورؤيته يسجل ويصنع العديد من الأهداف، إنه أمر مهم لأي مهاجم ونحن بحاجة إلى مواكبة ما كنا نقوم به في الماضي"

وحول التعادل أمام ليستر سيتي قال: "يبدو الأمر وكأنه خسارة في غرفة الملابس، أعتقد أننا استحقينا الفوز بالمباراة وأتيحت لنا فرص الفوز بالفعل، لكننا لم نسجلها"

وأردف: "الآن نحن بحاجة فقط إلى التعافي والعودة مرة أخرى في المرحلة التالية، لدينا كل المقومات التي تجعلنا نقوم بذلك في أسرع وقت ممكن"

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يذكر أن مانشستر يونايتد بتعادله بات يمتلك 27 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول، مع إمكانية التراجع مركزين أو أكثر حال فوز توتنهام وإيفرتون في هذه الجولة.