راشفورد: تين هاج يدعونا إلى القتل!

راشفورد يتحدث عن تطور مستواه مع المدرب تين هاج

يقول ماركوس راشفورد إنه يستمتع بالحياة في مانشستر يونايتد مع المدرب إريك تين هاج ويدعي أنه "أكثر فعالية" تحت قيادة المدير الفني الهولندي.

حيث تحدث لاعب الشياطين الحمر مع الصحفيين قبل مواجهة فولهام، وأوضح أن تحسن عروضه في الفترة السابقة مع يونايتد جاء بسبب مدربه الهولندي.

وقال: "أنا أكثر فاعلية، وألعب في مراكز أكثر خطورة وهذا ما يدور حوله الأمر بالنسبة لي. يمكنني مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات. يمكنني تسجيل الأهداف والحصول على التمريرات الحاسمة".

وعن تين هاج ومعاملة المدرب الهولندي مع لاعبيه، أوضح راشفورد: "إنه يحب الاستحواذ، لكنه أيضًا يؤيد ذهابنا للقتل، وهذا كل ما أنا عليه، لذلك أنا أستمتع بوقتي تحت قيادته".

جدير بالذكر أن راشفورد يستعد رفقة مدربه إريك تين هاج لخوض مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد نادي فولهام اليوم ضمن الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.