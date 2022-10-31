راحة أم إصابة؟ ليفاندوفسكي يغيب عن مواجهة فيكتوريا بلزن

تشافي قرر استبعاد روبرت ليفاندوفسكي من رحلة برشلونة إلى التشيك لمواجهة فيكتوريا بلزن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

قرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني استبعاد عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23، وعلى رأسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة خرج بالفعل من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ضمن احتلال المركز الثالث في المجموعة الثالثة، خلف بايرن ميونخ الألماني وإنتر الإيطالي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أكد أن استبعاد ليفاندوفسكي من قائمة "البلوجرانا" المتجهة إلى التشيك يأتي بسبب معاناة المهاجم البولندي من مشاكل في الظهر، وأنه سيبقى من أجل التعافي إلى جانب سيرجيو بوسكيتس الموقوف.

وبالإضافة إلى ليفاندوفسكي وبوسكيتس، فإن برشلونة لن يتمكن من الاعتماد على إريك جارسيا وجول كوندي بسبب تعرضهما لحمل عضلي زائد، إلى جانب اللاعبين الغائبين منذ فترة، مثل رونالد أراوخو، وممفيس ديباي وسيرجي روبيرتو.

ويواجه برشلونة فيكتوريا بلزن في مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن النادي الكتالوني المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، فيما ودع الفريق التشيكي المنافسات الأوروبية في الموسم الحالي مبكرًا، وهو ما كان متوقعًا في كافة الأحوال.