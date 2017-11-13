النجم البرازيلي يتخطى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الراتب الأسبوعي بعد الانضمام لباريس سان جيرمان هذا الصيف

فيسبوك تويتر أحمد مختار

ربما لا يزال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صغيرًا وفي منتصف مشواره الكروي تقريبًا ولكن اللاعب قدم الكثير في تلك الفترة على مستوى الأندية وأيضًا خلال المشاركة مع منتخب بلاده.

سجل نيمار أكثر من 250 هدف حتى الآن، سيبلغ نجم باريس سان جيرمان الـ26 عامًا في عام 2018، وقد تخطى بالفعل راتب كل من زميله السابق ليونيل ميسي ولاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

كان نيمار قد انتقل لباريس سان جيرمان بالصيف الماضي وقرر الرحيل عن ناديه السابق برشلونة في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو راتب نيمار؟ كم يحصد حاليًا؟

Getty Images

وفقًا لأخر التقارير يعد النجم البرازيلي هو صاحب ثاني أكبر راتب في العالم بعد كارلوس تيفيز الذي يتواجد في المركز الأول.

يحصد نيمار 36،8 مليون يورو سنويًا من ناديه الباريسي وذلك بمعدل 700 ألف يورو أسبوعيًا.

كان اللاعب يحصد 300 ألف يورو أسبوعيًا مع برشلونة بعدما جدد عقده مع النادي عام 2016.

يعد اللاعب الوحيد الذي يتلقى راتب أكثر من نيمار هو الأرجنتيني كارلوس تيفيز حيث يصل راتبه إلى 38،4 مليون يورو مع ناديه في الدوري الصيني.

المدة الدخل في الثانية 1،16 يورو في الدقيقة 70 يورو في الساعة 4200 يورو في اليوم 100 الف و821 يورو في الأسبوع 707 ألف و692 يورو في الشهر 3،07 مليون يورو في العام 36،8 مليون يورو

عقود الرعاية التي يمتلكها نيمار؟

في عام 2016 حقد النجم البرازيلي 18 مليون يورو من عقود الرعاية، حيث كانت نسبة زيادة دخل اللاعب في ذلك أكثر من رونالدو وميسي.

وقد أصبح اللاعب علامة تجارية وصاحب قيمة أكبر عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أنه يعد النجم الأول في بلاده البرازيل وفي الكثير من أنحاء العالم، هو بطل لأكثر من 200 مليون شخص.

الكثير من عقود الرعاية لدى اللاعب هي بالشراكة مع نايكي وجيليت وريد بول.

ما هي الأعمال الخاصة التي يمتلكها نيمار؟

يقوم النجم البرازيلي ببعض الأعمال بجانب كرة القدم حيث ظهر في فيلم "تربيل إكس" الشهير كما قدم الأشكال الخاصة به على الهواتف.

ما هي الأعمال الخيرية التي يقوم بها نيمار؟

أقام اللاعب معهد تصميم في المدينة التي نشأ بها في البرازيل، وهي جمعية تساعد الأطفال الفقراء، وتجعلهم على الطريق الصحيح من أجل العيش بسلام، تخدم تلك الجمعية 2470 طفل وعائلتهم.

وقال نيمار: "قد لا أتواجد كثيرًا في البرازيل، ولكن هذا هو حلم عائلتي ودائمًا ما أكون سعيدًا بالزيارة، أتمنى أن أظل على ذلك الطريق الصحيح".

المبلغ الإجمالي الذي يحصده نيمار

أكدت الأرقام أن الساحر البرازيلي يحصد تقريبًا 90 مليون يورو وذلك ما يعد أقل من ميسي ورونالدو، ولكن على الرغم من ذلك هو رقم كبير ومُبهر في ذلك العمر، خاصة أنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه.

يسير اللاعب على خطى ثابتة تشبه مشوار زميله السابق ليونيل ميسي، ومن المتوقع أن يصبح اللاعب الأغلى في جيله.

​تابع أحدث وأطرف الصور عن نجوم كرة القدم عبر حسابنا على إنستاجرام Goalarabia، ولا تفوت الصور والفيديوهات المثيرة على حسابنا على سناب شات Goalarabic