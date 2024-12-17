راتب محمد صلاح.. أرنولد يرفض عرض ليفربول ويلوّح بورقة ريال مدريد

ما مطالب ترينت؟

يواجه ليفربول تحديات كبيرة في مفاوضات تجديد عقد ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن أرنولد يحظى باهتمام ريال مدريد الإسباني، الذي يستهدف ضمه مجانًا اعتبارًا من الموسم المقبل، حال لم يوقع عقدًا جديدًا مع ليفربول.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن "هناك فجوة كبيرة بين ما يعرضه ليفربول وما يريده ترينت، الذي يتقاضى حسب عقده الحالي 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن إدارة ليفربول عرضت زيادة راتب اللاعب بنحو 70 ألف إسترليني، ليصل إلى 250 ألف إسترليني أسبوعيًا، لكن ممثليه أخبروا النادي "رفض العرض".

وأضافت: "أرنولد يرغب في الحصول على 350 ألف إسترليني في الأسبوع، ليتساوى مع النجم المصري محمد صلاح، الذي يتفاوض مع الإدارة هو الآخر حول تجديد عقده (ينتهي بنهاية الموسم الجاري)".

وختمت: "أولوية أرنولد هي البقاء في نادي طفولته، لكنّه لن يضحي بمطالبه المالية، خاصة أن ريال مدريد على استعداد لمنحه هذا الراتب الكبير".