كم تتقاضى إينيس جوارديولا؟

ما زال داني ألفيش في دائرة الضوء الإعلامي، بعد أسابيع من خروجه المشروط من السجن مقابل كفالة بقيمة مليون يورو، بعدما أدين بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف من قبل محكمة إسبانية، في تهمة الاعتداء الجنسي على سيدة بملهى ليلي في نهاية 2022.

وتمكن دفاع ألفيش بقيادة المحامية إينيس جوارديولا من الحصول على الإفراج المشروط، مقابل مليون يورو، لتصبح واحدة من الشخصيات الرئيسية في هذه القضية.

وذكرت مجلة فوربس، أنه يصعب تحديد تكاليف خدمات إينيس، لكنها تتراوح بين 50 و150 ألف يورو، مشيرة إلى أن "المقابل يبدو مرتفعًا جدًا، لكن يجب أخذ النجاح الذي حققته في الأشهر الأخيرة في الاعتبار".

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ونقلت المجلة عن محامٍ زميل لإينيس، إن "ألفيش هو من اتصل بها بنفسه، بعد تلقيه توصيات من عدة جهات بالاعتماد عليها".

وعلى الرغم من تردد إينيس كثيرًا في قبول القضية، إلا أنها اختارت في النهاية خوض التحدي المهني في مسيرتها، دون النظر إلى العواقب الإعلامية المحتملة التي قد تترتب على ذلك.