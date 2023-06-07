ما هو راتب ليونيل ميسي في إنتر ميامي؟ وما تفاصيل العقد؟

تفاصيل مثيرة في عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

الآن وبعد أن حسم مستقبله بشكل رسمي، يريد العالم أجمع، أن يتعرف على تفاصيل عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي البالع من العمر 35 سنة، أعلن رفض عرض الهلال رسميًا، والانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ما تفاصيل عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي؟

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "TYC"، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل عقد الأسطورة الأرجنتينية مع نادي إنتر ميامي، والذي سيمتد لمدة 3 سنوات قادمة، حتى 30 يونيو من عام 2026.

وكشفت الصحيفة، عن أن العقد؛ سيشمل بندًا يمنح ميسي، حق الرحيل عن الفريق الأمريكي "مجانًا"، بنهاية الموسم الثاني.

وعن موعد ظهور الأسطورة الأرجنتينية مع إنتر ميامي، أوضحت أن العقد سيصبح ساريًا، بداية من 1 يوليو القادم؛ حيث سيلعب الفريق مباراة، في نفس هذا اليوم.

وأضافت: "قانونيًا.. يحق لليونيل ميسي، أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، يوم 1 يوليو، إذا كان جاهزَا بدنيًا".

ما هو راتب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي؟

وبخصوص راتب اللاعب.. أكدت صحيفة "سبورت"، على أنه سيحصل على مبلغ 50 مليون يورو في الموسم الواحد، مع نسبة من أرباح شركتي "أديداس وآبل".

جدير بالذكر أن ميسي، رفض عرضًا سعوديًا للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو.