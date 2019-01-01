النتائج المباشرة
الدوري الإسباني الدرجة الأولى

راتب غير متوقع لزيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد

التعليقات()
Getty Images
ما هو راتب زين الدين زيدان بعد التوقيع على عقد جديد مع ريال مدريد؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قيمة راتب الفرنسي زين الدين زيدان بعد التوقيع في ولاية ثانية له مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى 2022.

زيدان عاد لريال مدريد بعد إقالة سانتياجو سولاري عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد أياكس.

وقالت صحيفة "الكونفيدنسيال" الإسبانية إنّ زيدان قبل العودة إلى ريال مدريد براتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو بعد الضرائب بجانب المتغيرات الأخرى.

وأوضحت أنّ الفرنسي يحصل على نصف راتب دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد والذي يصل إلى 24 مليون يورو سنويًا.

اختيارات المحررين

وأشارت إلى أنّ جوزيه مورينيو كان يحصل مع مانشستر يونايتد على 20 مليون يورووراتب ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام يصل إلى 10 ملايين بينما يتلقى يورجن كلوب في ليفربول 8.5 مليون يورو وماسيلميانو أليجري يتقاضى 8 ملايين يورو.

جدير بالذكر أنّ راتب زيدان حينما وقّع في 2016 بلغ 2.5 مليون يورو سنويًا ثم بعد التجديد عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا وصل إلى 5.5 مليون يورو وقبل رحيله كان راتبه يصل إلى 7.5 مليون يورو.

ريال مدريد قرر اللجوء إلى زيدان الذي حقق دوري أبطال أوروبا لثلاث أعوام على التوالي بعد إنهاء الموسم نظريًا في مارس.

إغلاق