راتب غير متوقع لزيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد

ما هو راتب زين الدين زيدان بعد التوقيع على عقد جديد مع ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قيمة راتب الفرنسي زين الدين زيدان بعد التوقيع في ولاية ثانية له مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى 2022.

زيدان عاد لريال مدريد بعد إقالة سانتياجو سولاري عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد أياكس.

وقالت صحيفة "الكونفيدنسيال" الإسبانية إنّ زيدان قبل العودة إلى ريال مدريد براتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو بعد الضرائب بجانب المتغيرات الأخرى.

وأوضحت أنّ الفرنسي يحصل على نصف راتب دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد والذي يصل إلى 24 مليون يورو سنويًا.

📆 11 مارس : ريال مدريد يعلن عودة زيدان 🔙

📆 12 مارس : ريال مدريد يجرى محادثات مع تشيلسي لضم هازارد 🔜



لا وقت للراحة مع زيزو 🙌 pic.twitter.com/CCAuXe7vK1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 12, 2019

وأشارت إلى أنّ جوزيه مورينيو كان يحصل مع مانشستر يونايتد على 20 مليون يورووراتب ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام يصل إلى 10 ملايين بينما يتلقى يورجن كلوب في ليفربول 8.5 مليون يورو وماسيلميانو أليجري يتقاضى 8 ملايين يورو.

جدير بالذكر أنّ راتب زيدان حينما وقّع في 2016 بلغ 2.5 مليون يورو سنويًا ثم بعد التجديد عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا وصل إلى 5.5 مليون يورو وقبل رحيله كان راتبه يصل إلى 7.5 مليون يورو.

ريال مدريد قرر اللجوء إلى زيدان الذي حقق دوري أبطال أوروبا لثلاث أعوام على التوالي بعد إنهاء الموسم نظريًا في مارس.