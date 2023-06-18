ما هو راتب روبين نيفيش في الهلال؟ وما قيمة العرض المقدم له؟

تعرف على تفاصيل صفقة روبين نيفيش للهلال، راتبه، وقيمة انتقاله، وفشل رحيله إلى برشلونة..

اقترب نادي الهلال السعودي من إتمام التعاقد مع روبين نيفيش نجم وولفرهامبتون الإنجليزي في ضربة قوية من الزعيم لبرشلونة.

النادي الكتالوني حاول التعاقد مع نيفيش لخلافة سيرجيو بوسكيتس، لكن اللاعب أصبح قريبًا من دوري روشن السعودي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، ليكون أول المنضمين للهلال في الصيف الجاري.

ما هو راتب روبين نيفيش مع الهلال؟

كشفت تقارير صحفية أنّ الهلال عرض على روبين نيفيش راتبًا وصل إلى 50 مليون يورو سنويًا ليصبح أحد أكثر اللاعبين حصولًا على الرواتب في دوري روشن والعالم.

كما أكدت شبكة CBS أنّ راتب اللاعب مع الهلال سوف يكون بمثابة 10 أضعاف ما يحصل عليه في الوقت الحالي مع وولفرهامبتون.

وبما أنّ اللاعب يحصل مع وولفرهامبتون على راتب أسبوعي يصل إلى 50 ألف جنيه استرليني، أي يحصل في الموسم 2.6 مليون استرليني، فإن ذلك يعني أنّ عرض الهلال يصل إلى 26 مليون استرليني أو ما يعادل 30 مليون يورو فقط وليس 50 مليون يورو.

ما هو عرض الهلال المقدم إلى وولفرهامبتون للتعاقد مع روبين نيفيش ؟

ولن يتعاقد الهلال مع نيفيش بالمجان كما فعل الاتحاد مع كريم بنزيما والنصر مع كريستيانو رونالدو.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أنّ الهلال يعرض 55 مليون يورو للحصول على خدمات البرتغالي.

وتدخل جورج مينديش، وكيل أعمال اللاعب، لتسهيل الصفقة وضمان مد سيولة إلى نادي وولفرهامبتون.

ما هي الفرق التي نافست الهلال على ضم روبين نيفيش ؟

كان برشلونة الفريق الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، لكن بسبب وضع النادي الاقتصادي فلم يتمكن من تقديم عرض قوي للنادي الإنجليزي.

وحاول النادي الكتالوني وضع أنسو فاتي ضمن الصفقة لخفض التكلفة، لكن خريج لا ماسيا رفض مغادرة النادي.

ما هو عمر روبين نيفيش ؟ وما هو مركزه في الملعب؟

روبين نيفيش يبلغ من العمر 26 عامًا، مما يعني أنّه صفقة رابحة للمستقبل بالنسبة لنادي الهلال.

كما أنّ اللاعب قائد في خط الوسط ويجيد اللعب في عدة مراكز، وقد يكون البديل الأقرب لسلمان الفرج الذي أرهقته الإصابات في الموسم الماضي.