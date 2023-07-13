راتب أوباميانج مع تشيلسي يقربه من الدوري السعودي!

أحمد مجدي
Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea Arsenal 2022-23Getty Images
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المهاجم الجابوني يعرف أن عقده لن يكون متاحًا بسهولة في أوروبا

يطمح نادي تشيلسي في تسويق لاعبه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدوري السعودي، نظرًا لأنه يريد التخفيف من راتبه الكبير.

وأفادت صحيفة "دايلي ميل" بأن راتب أوباميانج الذي يقدر بـ 17 مليون جنيه استرليني سنويًا يعد عائقًا أمام تسويقه للأندية الأوروبية، خصوصًا أن عقده لا يزال مستمرًا مع البلوز لعام إضافي.

ولذلك فإن الدوري السعودي قد يسهل هذه العملية سواء في دفع قيمة انتقال أوباميانج، أو على مستوى دفع قيمة راتبه، ويعد أوباميانج أيضًا اسمًا شهيرًا يراهن عليه المسؤولون السعوديون لإضافة مزيد من اللمحة الفنية والتسويقية للدوري المحلي.

ويطمح تشيلسي بقيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو إلى بناء فريق كامل، بعد أن تخلص من أكثر من ١٠ لاعبين إلى الآن سواء بالبيع أو بانتهاء العقود أو بإخراجهم على سبيل الإعارة، وبدأ صفقاته القوية بالتوقيع مع كل من كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون.

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  • 47نجولو كانتي
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